Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas realizaron movilizaciones en municipios como Torreón, Monclova, Acuña y Piedras Negras, donde mujeres salieron a las calles para visibilizar la lucha por la igualdad, denunciar casos de acoso y manifestar su rechazo a la violencia de género.

Durante las marchas, contingentes de mujeres recorrieron algunas de las principales vialidades de cada municipio portando pancartas, consignas y mensajes para exigir justicia y condiciones de vida libres de violencia.

En el caso de Monclova, la movilización concentró en la Plaza Principal, donde participantes realizaron un espacio de diálogo para compartir testimonios sobre situaciones de violencia y acoso. En el lugar también fue instalado un memorial en honor a víctimas de feminicidio, además de un “muro de la vergüenza”, en el que se exhibieron nombres y fotografías de presuntos agresores.

La manifestación fue resguardada por alrededor de 100 elementos femeninos de distintas corporaciones de seguridad de la región, quienes se encargaron de brindar vigilancia durante el recorrido.