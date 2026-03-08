Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las manifestaciones buscaron visibilizar la lucha por la igualdad y denunciar la violencia de género
En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas realizaron movilizaciones en municipios como Torreón, Monclova, Acuña y Piedras Negras, donde mujeres salieron a las calles para visibilizar la lucha por la igualdad, denunciar casos de acoso y manifestar su rechazo a la violencia de género.
Durante las marchas, contingentes de mujeres recorrieron algunas de las principales vialidades de cada municipio portando pancartas, consignas y mensajes para exigir justicia y condiciones de vida libres de violencia.
TE PUEDE INTERESAR: Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo
En el caso de Monclova, la movilización concentró en la Plaza Principal, donde participantes realizaron un espacio de diálogo para compartir testimonios sobre situaciones de violencia y acoso. En el lugar también fue instalado un memorial en honor a víctimas de feminicidio, además de un “muro de la vergüenza”, en el que se exhibieron nombres y fotografías de presuntos agresores.
La manifestación fue resguardada por alrededor de 100 elementos femeninos de distintas corporaciones de seguridad de la región, quienes se encargaron de brindar vigilancia durante el recorrido.
En Torreón, mujeres marcharon por las principales avenidas de la ciudad y recordaron el caso de Seryimar, joven que perdió la vida en 2017 luego de que su prometido la asesinara, caso que continúa siendo citado como símbolo de la violencia feminicida.
Por su parte, en Piedras Negras, la concentración inició desde temprana hora en la Macroplaza, donde las participantes colocaron pancartas y fotografías de víctimas de feminicidio y de violencia de género, además de expresar consignas para exigir justicia.
Las manifestaciones se desarrollan en un contexto en el que diversos indicadores reflejan desafíos persistentes en materia de violencia y desigualdad. Un análisis reciente realizado por VANGUARDIA a sentencias emitidas por el Poder Judicial de Coahuila señala que en los últimos diez años se han presentado 112 mil 281 denuncias por violencia familiar, pero únicamente se han dictado 371 sentencias definitivas.
Asimismo, datos de la Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, muestran que en Coahuila persisten brechas salariales entre hombres y mujeres.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Como madre, no le deseo a nadie lo que yo he pasado’: madre de Verónica, saltillense detenida 48 horas sin denuncias en su contra
De acuerdo con estas cifras, en el rango de ingresos de hasta un salario mínimo se registraron 252 mil 847 hombres y 238 mil 826 mujeres. Sin embargo, la diferencia se amplía en niveles salariales superiores: mientras 460 mil 501 hombres perciben entre uno y dos salarios mínimos, en ese mismo rango se ubican 256 mil 351 mujeres.
Las estadísticas reflejan que la brecha salarial se vuelve más marcada conforme aumentan los niveles de ingreso, situación que continúa siendo uno de los temas centrales dentro de las demandas del movimiento feminista.