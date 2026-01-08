Prepárese... Se aproxima la segunda Tormenta Invernal; Masa de Aire Frío azotará a México con caída de nieve, fuertes lluvias y evento Norte

Para este jueves, el frente frío 27 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión , una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical , lo que generará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua.

Un nuevo frente frío ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el resto del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, además de ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Su masa de aire frío asociada, ocasionará ambiente frío a muy frío en sierras del noroeste de México, así como ambiente gélido por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua; y vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.

Durante el sábado y domingo, el frente frío 27 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Campeche, e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que le dará impulso al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como un prolongado evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

El viernes, el frente frío 27 se extenderá sobre el noreste del territorio mexicano, interaccionará con la corriente en chorro subtropical , originando rachas de viento de 30 a 50 km/h en la región, así como lluvias e intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí. Mientras tanto, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del país y en combinación con la corriente en chorro polar , mantendrán el descenso de temperatura y las rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Simultáneamente, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical , darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México; lluvias y chubascos en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país, así como lluvia engelante en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 13 y máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado, el viernes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 7 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 7 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Baja California, Chihuahua y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Sonora y Coahuila.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Tamaulipas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.