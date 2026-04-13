Préstamos para pensionados del IMSS: requisitos, condiciones y cómo solicitarlos paso a paso

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/ 13 abril 2026
    Préstamos para pensionados del IMSS: requisitos, condiciones y cómo solicitarlos paso a paso
    Pensionados del IMSS pueden acceder a créditos con descuento directo a su pensión si cumplen requisitos. VANGUARDIA

El IMSS permite a pensionados solicitar préstamos con descuento a su pensión bajo condiciones y límites establecidos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las personas pensionadas al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 1973) pueden acceder a préstamos a cuenta de su pensión, siempre que dispongan de capacidad de crédito y elijan una entidad financiera con convenio vigente.

Este esquema permite a los beneficiarios obtener financiamiento mediante descuentos directos a su pensión mensual, bajo condiciones reguladas para evitar afectaciones económicas mayores.

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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRÉSTAMOS PARA PENSIONADOS DEL IMSS

De acuerdo con la información oficial, existen lineamientos específicos que deben respetarse en todos los casos:

- El descuento mensual no puede exceder el 30% del monto de la pensión.

- La pensión no podrá reducirse por debajo del promedio de las pensiones garantizadas (equivalente a un salario mínimo a los 60 años, según la tabla del artículo 170 de la ley).

- El plazo máximo del crédito es de 60 meses.

- No se deben cobrar comisiones por pagos anticipados o liquidación del préstamo.

Además, la entidad financiera está obligada a entregar al solicitante un contrato y la Carta de Libranza debidamente llenados, donde se especifiquen el monto del crédito, los descuentos mensuales, el plazo y el Costo Anual Total (CAT), junto con la firma y huella digital del pensionado.

DEPOSÍTOS DEL PRÉSTAMO Y RESTRICCIONES

El IMSS establece que el monto solicitado debe coincidir con el depósito que realice la entidad financiera en la cuenta donde se recibe la pensión, lo cual deberá concretarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles bancarios.

También se advierte que, en caso de cambiar la cuenta bancaria registrada para el pago de la pensión, el pensionado no podrá solicitar un préstamo bajo esta modalidad durante los tres meses siguientes.

PROCESO PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO

Para acceder a este tipo de financiamiento, el trámite se realiza en línea a través del portal oficial del IMSS. El procedimiento contempla varios pasos:

1. Verificar que la pensión esté vigente y que los datos personales estén actualizados.

2. Consultar el listado de entidades financieras autorizadas con convenio vigente.

3. Comparar opciones y elegir la más conveniente.

4. Ingresar al portal oficial y seleccionar la opción de préstamo para pensionados.

5. Capturar datos personales y de la pensión, así como adjuntar la documentación requerida.

6. Enviar la solicitud y conservar el folio de seguimiento.

7. Consultar el estatus del trámite directamente en la plataforma.

El sistema valida automáticamente la información del solicitante antes de continuar con el proceso.

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RECOMENDACIONES PARA EVITAR RIESGOS AL BUSCAR SOLICITAR UN PRÉSTAMO

El IMSS recomienda a los pensionados realizar todo el proceso exclusivamente en su portal oficial, así como verificar que la entidad financiera elegida esté dentro del listado autorizado antes de proporcionar datos personales.

Asimismo, se sugiere revisar detalladamente las condiciones del crédito, incluyendo el CAT y los plazos, para tomar una decisión informada.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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