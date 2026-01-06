Profeco y Suzuki hacen llamado a revisión de más de 8 mil motocicletas por errores de fábrica

Un total de 8 mil 347 motocicletas de Suzuki Motor de México fueron llamadas a revisión por posibles fallas de fabricación que podrían afectar el sistema de frenado y el arranque del motor: así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La principal alerta corresponde a 8 mil 170 unidades del modelo GSX250/F, años 2022 a 2025, en las que, debido a una gestión inadecuada de piezas durante la producción, podrían haberse instalado pinzas de freno de distintos modelos.

Esta situación puede llegar a provocar que las pastillas no hagan contacto correcto con el disco al frenar, lo que reduciría la capacidad de frenado.

El llamado también incluye 177 motocicletas modelo DR150, año 2026, en las que podría existir una grieta en la caja de resina del relé del motor de arranque. Si la humedad ingresa por esa fisura, podría generarse corrosión y evitar que el motor encienda.