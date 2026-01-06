Profeco y Suzuki hacen llamado a revisión de más de 8 mil motocicletas por errores de fábrica

    Un total de 8 mil 347 motocicletas de Suzuki Motor de México fueron llamadas a revisión por posibles fallas de fabricación que podrían afectar el sistema de frenado y el arranque del motor. VANGUARDIA

Conoce de que se tratan las fallas de fabricación y qué soluciones ofrece la empresa Suzuki

Un total de 8 mil 347 motocicletas de Suzuki Motor de México fueron llamadas a revisión por posibles fallas de fabricación que podrían afectar el sistema de frenado y el arranque del motor: así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La principal alerta corresponde a 8 mil 170 unidades del modelo GSX250/F, años 2022 a 2025, en las que, debido a una gestión inadecuada de piezas durante la producción, podrían haberse instalado pinzas de freno de distintos modelos.

Esta situación puede llegar a provocar que las pastillas no hagan contacto correcto con el disco al frenar, lo que reduciría la capacidad de frenado.

El llamado también incluye 177 motocicletas modelo DR150, año 2026, en las que podría existir una grieta en la caja de resina del relé del motor de arranque. Si la humedad ingresa por esa fisura, podría generarse corrosión y evitar que el motor encienda.

MEDIDAS Y SOLUCIONES QUE OFRECE SUZUKI

Suzuki aseguró que sustituirá, sin costo para las personas usuarias, el soporte de la pinza de freno trasero en el primer caso y el conjunto del relé de arranque en el segundo, aún cuando las unidades se encuentren fuera del periodo de garantía original de dos años. La empresa precisó que estas fallas no representan un riesgo para la integridad física del conductor.

La campaña de sustitución de piezas se mantendrá de manera indefinida. Para mayor información, Suzuki puso a disposición a sus distribuidores autorizados, los teléfonos 800 178 9854 y 8001 Suzuki, el correo [servicio@suzuki.com.mx](mailto:servicio@suzuki.com.mx) y sus sitios web oficiales.

Profeco señaló que vigilará el cumplimiento de este llamado a revisión y exhortó a la población a reportar cualquier irregularidad a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, y de sus redes sociales oficiales: X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

