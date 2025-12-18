Profeco: mejores tips de diciembre de la Revista del Consumidor 2025

Con el objetivo de optimizar los gastos de los consumidores, la Profeco emite los resultados de sus estudios desde la Revista del Consumidor 2025

Para las fiestas decembrinas, una de las fechas con más flujo de compradores y vendedores en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó su edición de la Revista del Consumidor 2025.

En su edición del 2025, la institución hace mención de 16 puntos para considerar durante las compras previas a las fechas navideñas. En los diferentes puntos, la PROFECO desarrolla consideraciones a tener sobre el dinero, regalos, donaciones, al igual que productos alimenticios, como caldos, uvas y queso manchego.

En los puntos destacados de la Revista del Consumidor diciembre 2025, se desarrollan esquemas de gastos y productos, en el apartado de Finanzas Personales: Gasta menos y disfruta más.

En el apartado de Brújula de Compra, la revista desglosa los beneficios y contras entre adquirir una bicicleta y un patín del diablo; en su cuadrícula de comparación se pone a disposición los precios de las diferentes marcas.

En su otro destacado, la Revista del Consumidor 2025 pone a revisión productos de la Honda, Renault y la Techtronic Industries México. En conjunto con el señalamiento de las revisiones, se destaca el apartado de ‘Estudio de Calidad’, donde se muestran qué reguladores de voltajes son los mejores y cuáles son sus precios.

Para el disfrute y la optimización de las compras, durante las últimas fiestas del año, la Revista del Consumidor promueve los principales puntos de interés para aprovechar lo mejor que se ofrece en diciembre.

