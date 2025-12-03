Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad

    Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad FOTO: VANGUARDIA

Conoce todas las marcas de queso manchego que son imitaciones y las procesadas, que no son recomendables de acuerdo con el estudio de calidad de la Profeco

El queso manchego es esencial en la cocina, tanto en platos fríos, como simple botana, hasta en platillos calientes, como las quesadillas, gracias a su versatilidad... lo que seguramente te será muy útil para ir planeando tu cena de Navidad o Año Nuevo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que el “término manchego se presenta en una variedad de productos en el mercado, como los quesos manchego o tipo manchego, los quesos procesados o fundidos manchegos, las imitaciones y los productos de importación españoles con denominación de origen”.

Para orientar a los consumidores en este ‘mundo’, se realizó un estudio de calidad donde se analizaron 29 productos en total, considerando aspectos como la marca, denominación, leyenda de conservación, origen, contenido neto, ingredientes, etiquetado frontal, caducidad y más. Derivado de ello, la Profeco alertó por aquellos que son imitación del queso manchego.

PROFECO REVELA LAS MARCAS SON IMITACIÓN DE QUESO MANCHEGO

En su estudio de calidad, la Profeco alertó por aquellos productos que son en realidad una imitación de queso manchego, que aparentan tener precios bajos por cada 100 gramos.

Conoce la lista completa de las marcas:

1. Alpino: Cuesta 28 pesos por cada 100 gramos y 15 pesos por envase. Aporta 537 mg de sodio por cada 100 gramos, grasa en un 25%, proteína 23.72%, carbohidratos 2.7% y un contenido energético de 330.4 kcal por cada 100 gramos. No contiene almidón. No aplica el Sistema de Etiquetado Frontal.

2. Aurrerá: Cuesta 11 pesos por cada 100 gramos y 15 pesos por envase. Aporta 537 mg de sodio por cada 100 gramos, grasa en un 11.7%, proteína 5.10%, carbohidratos 19.2% y un contenido energético de 202.6 kcal por cada 100 gramos. Sí contiene almidón.

3. El Campito: Cuesta 13 pesos por cada 100 gramos y 127 pesos por envase. Aporta 809 mg de sodio por cada 100 gramos, grasa en un 26.2%, proteína 19.54%, carbohidratos 4.9% y un contenido energético de 333.7 kcal por cada 100 gramos. Sí contiene almidón. No aplica el Sistema de Etiquetado Frontal.

4. El Sierreño: Cuesta 10 pesos por cada 100 gramos y 103 pesos por envase. Aporta 766 mg de sodio por cada 100 gramos, grasa en un 24%, proteína 13.55%, carbohidratos 10.7% y un contenido energético de 312.7 kcal por cada 100 gramos. Sí contiene almidón. No aplica el Sistema de Etiquetado Frontal.

ESTOS SON LOS PEORES QUESOS MANCHEGO, SGEÚN PROFECO

En otro de los apartados, la Procuraduría del Consumidor alertó por estas marcas que carecen de ciertos aspectos relevantes:

1. Resaltan ser queso manchego, pero son quesos procesados:

* Lala: queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado.

* Great Value: queso manchego procesado en rebanadas.

* Kraft Singles: queso procesado tipo manchego.

* Zwan Premium: queso procesado tipo manchego.

* Fud: queso fundido manchego ahumado rebanado.

2. No indica datos del fabricante ni instrucciones de conservación:

* Charrúa: queso manchego a granel. No presenta el domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional y se desconocen las instrucciones de conservación y el etiquetado nutrimental, lo que incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

3. Indica el lote y la fecha de caducidad en una etiqueta adherida:

* Casa del Campo: queso manchego semicurado. Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que presenta el lote y la fecha de caducidad en una etiqueta adherida y no en el envase original.

4. Contienen menos grasa de la que declaran:

* Flor de Alfalfa: queso manchego. Declara 27 gramos por cada 100 gramos, pero en realidad contiene 22.2 gramos por cada 100 gramos.

* Golden Hills: queso manchego rebanado. Declara 29 gramos por cada 100 gramos, pero en realidad contiene 22.2 gramos por cada 100 gramos.

$!FOTO: ESPECIAL | VANGUARDIA
PROFECO: RECOMENDACIONES DE COMPRA Y CONSUMO DE QUESO MANCHEGO

VANGUARDIA recomienda seguir estos consejos para asegurar que adquieras lo mejor para ti y tu familia, sin correr riesgos por caducidad o mal consumo:

1. Recomendaciones de compra:

* Lee la etiqueta: Hacerlo es fundamental para elegir correctamente, ya que existen varios productos con la denominación “manchego”, incluso imitaciones. Las imitaciones contienen grasa vegetal y, en algunos casos, el contenido de proteína es bajo. Por ello, es importante leer las etiquetas y las declaraciones nutrimentales de los productos.

* Asegúrate de que esté en refrigeración Entre 2 y 6 ºC sería la refrigeración óptima para su conservación.

* Revisa el precio Un queso con menor contenido de grasa y mayor contenido de humedad debería ser más económico.

2. Recomendaciones de consumo:

* Refrigéralo Conservar el queso en refrigeración evita su deterioro.

* Guárdalo en un recipiente hermético y de plástico De esta forma, evitarás que se reseque, contamine y adquiera olores de otros alimentos.

