Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad

El queso manchego es esencial en la cocina, tanto en platos fríos, como simple botana, hasta en platillos calientes, como las quesadillas, gracias a su versatilidad... lo que seguramente te será muy útil para ir planeando tu cena de Navidad o Año Nuevo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que el “término manchego se presenta en una variedad de productos en el mercado, como los quesos manchego o tipo manchego, los quesos procesados o fundidos manchegos, las imitaciones y los productos de importación españoles con denominación de origen”.

Para orientar a los consumidores en este ‘mundo’, se realizó un estudio de calidad donde se analizaron 29 productos en total, considerando aspectos como la marca, denominación, leyenda de conservación, origen, contenido neto, ingredientes, etiquetado frontal, caducidad y más. Derivado de ello, la Profeco alertó por aquellos que son imitación del queso manchego.

PROFECO REVELA LAS MARCAS SON IMITACIÓN DE QUESO MANCHEGO

En su estudio de calidad, la Profeco alertó por aquellos productos que son en realidad una imitación de queso manchego, que aparentan tener precios bajos por cada 100 gramos.