Profeco alerta publicidad engañosa de internet ilimitado en tu servicio de celular
Si la empresa de servicio de red en tu móvil te ofrecen cobertura total o internet ilimitado, ¡mucho ojo!
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre aquellas empresas de servicios de red que prometen más de lo que realmente ofrecen y contratan los usuarios, ya que se distinguen por promocionar información falsa, tendenciosa, parcial, exagerada, artificiosa o inexacta.
Para Profeco es importante que las y los consumidores conozcan las estrategias que estas empresas de telecomunicación y proveedores de conexiones a internet utilizan para llamar su atención y que tomen decisiones informadas.
A través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, comparte algunas prácticas frecuentes de las empresas de telefonía celular que se catalogan como publicidad engañosa.
¿CUÁLES SON LOS TRUCOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA?
Pon mucha atención para no caer en engaños al momento de contratar tu servicio de internet:
- Emiten información falsa: ofrecen algo que no existe o que no se puede cumplir, por ejemplo, anuncian “internet ilimitado a máxima velocidad en todo el país”;
- Su publicidad es tendenciosa: tratan de influir en lo que creemos o sentimos, con frases como: “nuestra red es la más confiable, prueba de ello es que millones de personas nos eligen”;
- Difunden información parcial: ocultan datos para hacer más atractivo su anuncio, como cuando dicen “llama gratis a cualquier número nacional”;
- Exageran con los datos: es común en las frases publicitarias que intentan maximizar las características de lo que ofrecen, por ejemplo: “el internet más rápido del mundo”;
- Crean falsas expectativas sobre el producto o servicio: es publicidad artificiosa, se identifica en mensajes como: “obtén un teléfono de última generación sin pagar nada”;
- Pueden ser inexacta: cuando no hay precisión en los servicios ofrecidos, por ejemplo, cuando ofrecen “cobertura total” en una ciudad.
¿CÓMO PROFECO ME PUEDE AYUDAR?
Profeco menciona que cuenta con el servicio gratuito “copy advice” (diagnóstico publicitario) para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a identificar y evitar la publicidad engañosa.
Pero si caíste y deseas reportar cualquier anomalía, pusieron a disposición de las personas consumidoras que cuenta con el correo procypubli@profeco.gob.mx, con el fin de no caer en malas prácticas.
La procuraduría busca que los usuarios no caigan en malas prácticas, por lo que ahora ya sabes como darte cuenta cuando te quieren engañar.
¿QUÉ ES ‘COPY ADVICE’?
El diagnóstico publicitario ayuda a que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y con las normas aplicables, además de que la información que los proveedores proporcionen será tratada como confidencial, de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Si deseas solicitar este servicio, llena el formato y cumple con los anexos solicitados, para presentarlo en la oficialía de partes de la Dirección General de Procedimientos de esta Procuraduría, con domicilio en Avenida José Vasconcelos número 208, piso 12, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México.
Sigue estos pasos para poder completar la solicitud:
1. Contar con un proyecto o pauta publicitaria inédita (que no se haya difundido antes en algún medio de comunicación), y que se vaya a dar a conocer en medios impresos, electrónicos, televisivos o radiofónicos;
2. Imprimir el formato de “solicitud de diagnóstico publicitario”, ya seas persona física o moral, los cuales podrás encontrar en el sitio;
3. Llenar el formato;
4. Ya completado, entregarlo en las oficinas de la Dirección General de Procedimientos de esta Procuraduría ubicadas en Avenida José Vasconcelos número 208, piso 12, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México;
5. Adjuntar la pieza o pautas publicitarias completas y en idioma español y precisar en qué medios serán difundidos, los siguientes anexos:
a) Copia de identificación oficial del que suscribe, vigente
b) Proyecto de pauta publicitaria inédita, completa y en idioma en español, la cual se somete a revisión de esta autoridad administrativa;
6. La Dirección General de Procedimientos emitirá una opinión por escrito en un plazo no mayor a 10 días hábiles, que contendrá las sugerencias que estime pertinentes con relación al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.