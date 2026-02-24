Profeco y Continental Tire de México llaman a reemplazar más de mil 500 neumáticos

Información
/ 24 febrero 2026
    Profeco y Continental Tire de México llaman a reemplazar más de mil 500 neumáticos
    La Procuraduría Federal del Consumidor vigilará el llamado a revisión de neumáticos General Tire Grabber HTS 60, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. VANGUARDIA

Continental Tire de México llamará a revisión 1,539 neumáticos por posible separación de banda; ofrece cambio de neumático y suspende su venta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el llamado a revisión emitido por Continental Tire de México para reemplazar mil 539 neumáticos del modelo General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S.

De acuerdo con la información difundida, bajo ciertas condiciones estos neumáticos podrían presentar una separación localizada entre la banda de rodamiento y el compuesto base. Esta situación podría derivar en el desprendimiento de la banda de rodamiento.

La empresa indicó que, aunque no se espera pérdida de control del vehículo, es probable que el conductor perciba ruidos y vibraciones antes o durante el proceso de separación.

TE PUEDE INTERSAR: Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad

REALIZARÁN REEMPLAZO SIN COSTO DE NEUMÁTICOS Y SUSPENDERÁN SU VENTA

Continental Tire de México señaló que el reemplazo de los neumáticos se realizará sin costo para las personas consumidoras. Asimismo, precisó que efectuará el reembolso correspondiente a los distribuidores.

La compañía también informó que detendrá la venta de las llantas involucradas en este llamado y que publicará la información en su página oficial. Además, se pondrá en contacto con quienes hayan adquirido los productos mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y correo postal, con el objetivo de coordinar la inspección y el reemplazo.

TE PUEDE INTERSAR: Profeco emite alerta para revisión a más de 5 mil vehículos Mazda por una posible falla en el sistema de combustible

CANALES DE CONTACTO PARA CONSUMIDORES

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse con los distribuidores autorizados de Continental Tire al número 800 821 2000 o al correo electrónico servicioalcliente@conti.com.mx. También pueden consultar el anuncio oficial en el portal de la empresa.

Por su parte, Profeco informó que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de este llamado, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La dependencia puso a disposición el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

Asimismo, recordó que se pueden reportar anomalías a través de sus redes sociales oficiales en X, @AtencionProfeco y @Profeco, y en Facebook como /ProfecoOficial.

