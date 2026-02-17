Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad
Autoridad advierte riesgo en cinturones delanteros de tres modelos vendidos entre 2022 y 2025 e insta a suspender su uso hasta realizar la revisión
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó el llamado a revisión 102/2025, difundido en la edición de febrero de 2026 de su publicación oficial para consumidores, el cual involucra tres modelos de vehículos de la empresa Volkswagen de México S.A. de C.V..
De acuerdo con la información difundida por la autoridad, el fabricante detectó una posible falla relacionada con la instalación de los cinturones de seguridad delanteros, lo que podría afectar su correcto funcionamiento.
DETECTAN FALLAS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN
Según el reporte, el problema radica en que el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros no puede garantizarse debido a su colocación incorrecta.
Este defecto implica un riesgo potencial para la seguridad de los ocupantes del vehículo, ya que el sistema de sujeción podría no funcionar adecuadamente en caso de accidente.
Consecuencias del riesgo
Las autoridades indicaron que la situación puede derivar en:
- Mayor probabilidad de lesiones en caso de colisión.
- Falta de sujeción adecuada del ocupante.
- Incremento del riesgo de accidentes con consecuencias graves.
MODELOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN INVOLUCRADOS EN EL LLAMADO A REVISIÓN
El aviso abarca unidades comercializadas entre 2022 y 2025 de los siguientes modelos:
- T-Cross
- Taigun
- Virtus
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LLAMADO
Como contramedida inmediata, el fabricante indicó que los propietarios deben suspender el uso del vehículo hasta que se realice la sustitución de los cinturones de seguridad delanteros.
La empresa implementó un programa de atención para informar a los consumidores y atender la revisión de las unidades involucradas.
Acciones implementadas por la empresa
Para atender el llamado a revisión, la compañía estableció diversos mecanismos de contacto y notificación:
- Atención a través de distribuidores autorizados para orientación y resolución de dudas.
- Notificación directa a consumidores mediante correo postal.
- Publicación de información oficial sobre el proceso de revisión en su sitio web.
- Consulta en línea del estatus del vehículo mediante herramientas digitales del fabricante.
CANALES DE CONTACTO PARA LOS CONSUMIDORES
Los propietarios de unidades incluidas en el llamado pueden obtener información adicional o iniciar el proceso de revisión a través de:
- Distribuidores autorizados de la marca.
- Teléfono de atención: 800 SERVI VW (7378489).
- Correo electrónico: contacto@vw.com.mx.
- Plataforma digital oficial del fabricante para consulta de llamados a revisión.
RECOMENDACIONES PARA USUARIOS
Profeco reiteró la importancia de atender este tipo de avisos, verificar si el vehículo se encuentra dentro del llamado a revisión y seguir las indicaciones del fabricante para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los ocupantes.
El recordatorio forma parte de las acciones de difusión de información preventiva dirigidas a la población consumidora sobre posibles riesgos detectados en productos disponibles en el mercado nacional.