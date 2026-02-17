$!Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, el fabricante detectó una posible falla relacionada con la instalación de los cinturones de seguridad delanteros, lo que podría afectar su correcto funcionamiento.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó el llamado a revisión 102/2025, difundido en la edición de febrero de 2026 de su publicación oficial para consumidores, el cual involucra tres modelos de vehículos de la empresa Volkswagen de México S.A. de C.V. .

DETECTAN FALLAS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN

Según el reporte, el problema radica en que el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros no puede garantizarse debido a su colocación incorrecta.

Este defecto implica un riesgo potencial para la seguridad de los ocupantes del vehículo, ya que el sistema de sujeción podría no funcionar adecuadamente en caso de accidente.

Consecuencias del riesgo

Las autoridades indicaron que la situación puede derivar en:

- Mayor probabilidad de lesiones en caso de colisión.

- Falta de sujeción adecuada del ocupante.

- Incremento del riesgo de accidentes con consecuencias graves.

MODELOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN INVOLUCRADOS EN EL LLAMADO A REVISIÓN

El aviso abarca unidades comercializadas entre 2022 y 2025 de los siguientes modelos:

- T-Cross

- Taigun

- Virtus

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LLAMADO

Como contramedida inmediata, el fabricante indicó que los propietarios deben suspender el uso del vehículo hasta que se realice la sustitución de los cinturones de seguridad delanteros.

La empresa implementó un programa de atención para informar a los consumidores y atender la revisión de las unidades involucradas.

Acciones implementadas por la empresa

Para atender el llamado a revisión, la compañía estableció diversos mecanismos de contacto y notificación:

- Atención a través de distribuidores autorizados para orientación y resolución de dudas.

- Notificación directa a consumidores mediante correo postal.

- Publicación de información oficial sobre el proceso de revisión en su sitio web.

- Consulta en línea del estatus del vehículo mediante herramientas digitales del fabricante.

CANALES DE CONTACTO PARA LOS CONSUMIDORES

Los propietarios de unidades incluidas en el llamado pueden obtener información adicional o iniciar el proceso de revisión a través de:

- Distribuidores autorizados de la marca.

- Teléfono de atención: 800 SERVI VW (7378489).

- Correo electrónico: contacto@vw.com.mx.

- Plataforma digital oficial del fabricante para consulta de llamados a revisión.