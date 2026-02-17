Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 17 febrero 2026
    Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad
    Llamado a revisión alerta sobre instalación incorrecta de cinturones delanteros que podría comprometer la seguridad de ocupantes en caso de accidente VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Autos
Seguridad

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco

Autoridad advierte riesgo en cinturones delanteros de tres modelos vendidos entre 2022 y 2025 e insta a suspender su uso hasta realizar la revisión

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó el llamado a revisión 102/2025, difundido en la edición de febrero de 2026 de su publicación oficial para consumidores, el cual involucra tres modelos de vehículos de la empresa Volkswagen de México S.A. de C.V..

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, el fabricante detectó una posible falla relacionada con la instalación de los cinturones de seguridad delanteros, lo que podría afectar su correcto funcionamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Más de mil motocicletas Polaris Sales e Indian Motorcycle tienen riesgosa falla

$!Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad

DETECTAN FALLAS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN

Según el reporte, el problema radica en que el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros no puede garantizarse debido a su colocación incorrecta.

Este defecto implica un riesgo potencial para la seguridad de los ocupantes del vehículo, ya que el sistema de sujeción podría no funcionar adecuadamente en caso de accidente.

Consecuencias del riesgo

Las autoridades indicaron que la situación puede derivar en:

- Mayor probabilidad de lesiones en caso de colisión.

- Falta de sujeción adecuada del ocupante.

- Incremento del riesgo de accidentes con consecuencias graves.

MODELOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN INVOLUCRADOS EN EL LLAMADO A REVISIÓN

El aviso abarca unidades comercializadas entre 2022 y 2025 de los siguientes modelos:

- T-Cross

- Taigun

- Virtus

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LLAMADO

Como contramedida inmediata, el fabricante indicó que los propietarios deben suspender el uso del vehículo hasta que se realice la sustitución de los cinturones de seguridad delanteros.

La empresa implementó un programa de atención para informar a los consumidores y atender la revisión de las unidades involucradas.

Acciones implementadas por la empresa

Para atender el llamado a revisión, la compañía estableció diversos mecanismos de contacto y notificación:

- Atención a través de distribuidores autorizados para orientación y resolución de dudas.

- Notificación directa a consumidores mediante correo postal.

- Publicación de información oficial sobre el proceso de revisión en su sitio web.

- Consulta en línea del estatus del vehículo mediante herramientas digitales del fabricante.

CANALES DE CONTACTO PARA LOS CONSUMIDORES

Los propietarios de unidades incluidas en el llamado pueden obtener información adicional o iniciar el proceso de revisión a través de:

- Distribuidores autorizados de la marca.

- Teléfono de atención: 800 SERVI VW (7378489).

- Correo electrónico: contacto@vw.com.mx.

- Plataforma digital oficial del fabricante para consulta de llamados a revisión.

$!Profeco llama a revisión vehículos Volkswagen por falla en cinturones de seguridad

TE PUEDE INTERESAR: Profeco emite llamado a revisión para más de 5 mil vehículos Mazda CX-70 2025 y CX-90 2024 y 2025

RECOMENDACIONES PARA USUARIOS

Profeco reiteró la importancia de atender este tipo de avisos, verificar si el vehículo se encuentra dentro del llamado a revisión y seguir las indicaciones del fabricante para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los ocupantes.

El recordatorio forma parte de las acciones de difusión de información preventiva dirigidas a la población consumidora sobre posibles riesgos detectados en productos disponibles en el mercado nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Seguridad

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Atrincherado

Atrincherado
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
El sector turístico de la ciudad advirtió de las limitaciones que se tendrán en materia de mercadotecnia de cara al Mundial.

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Campbell dijo anteriormente que era conocida del delincuente sexual convicto

Los archivos Epstein insinúan vínculos con la supermodelo Naomi Campbell
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advierte aumento de fraudes digitales que buscan robar datos financieros y realizar cargos no autorizados

SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay
Aunque el prerregistro solicita datos básicos, el registro definitivo incluirá criterios más específicos.

Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi
Histórica. La carta “Illustrator”, certificada con grado 10 por PSA, se convirtió en la más cara jamás vendida en una subasta.

Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon
El Barcelona no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante Girona en la jornada 24.

Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid