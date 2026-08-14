Promociones MERCO: descubre las ofertas y descuentos disponibles esta semana

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    Promociones MERCO: descubre las ofertas y descuentos disponibles esta semana
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¿Buscas ahorrar en tus compras? Conoce las promociones, descuentos y ofertas que MERCO tiene disponibles por tiempo limitado y descubre qué productos puedes encontrar a precio especial

Si estás preparando la despensa o buscando aprovechar mejores precios en productos de consumo diario, MERCO tiene nuevas promociones que vale la pena conocer.

Semana a semana, la cadena comercial actualiza sus ofertas en diferentes productos y categorías, por lo que aquí podrás consultar algunas de las promociones vigentes de MERCO y encontrar oportunidades para ahorrar en tus compras.

¿Qué promociones tiene MERCO esta semana?

Entre las promociones disponibles actualmente destaca:

Llévate 2 arroces gratis en MERCO

Del viernes 14 al lunes 17 de agosto de 2026, o hasta agotar existencias, al comprar 1 kilo o más de molida pulpa de res 90-10, con precio de $35.98, podrás llevarte gratis 2 piezas de Arroz Don Generozo de 900 gramos.

La promoción está sujeta a disponibilidad y existencias en tienda.

Consulta todas las ofertas de MERCO

Las promociones pueden cambiar durante la semana, por lo que antes de realizar tus compras puedes consultar el folleto digital de MERCO, donde encontrarás las ofertas disponibles y los productos participantes.

Consulta aquí las promociones y ofertas vigentes de MERCO: https://merco.mx/ofertas

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¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

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