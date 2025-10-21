¿Qué es el Hombre Pájaro?... la misteriosa criatura que presagia catástrofes; fue visto en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (videos)

En diversas tradiciones del mundo antiguo han existido divinidades aladas, y se documentan visiones de este ente que suele asociarse con el anuncio de catástrofes y el avistamiento de OVNIS.

El hombre pájaro u hombre polilla es una misteriosa criatura que ha sido vista por cientos de personas en el noreste mexicano en los últimos años, aunque sus avistamientos datan desde los inicios de la Humanidad.

El término hombre polilla se refiere a una entidad similar a un hombre, pero con alas y características físicas parecidas a las de una polilla o mariposa. Suele describirse como una criatura alta, delgada, con grandes alas membranosas y ojos brillantes y luminosos. A menudo se asocia con actividades misteriosas o aterradores avistamientos nocturnos.

El hombre pájaro u hombre polilla es una criatura mitológica o una figura de leyenda urbana que ha sido objeto de varios relatos y avistamientos reportados en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos.

Los avistamientos casualmente habían comenzado el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas de Point Pleasant vieron a una enorme criatura, con ojos rojos brillantes que siguió a su coche mientras conducían cerca de una fábrica de municiones. En el transcurso de los siguientes meses, más personas avistaron una criatura similar. Dos bomberos voluntarios comentaron haber visto una criatura grande con las mismas características.

El caso más famoso en el mundo es el avistamiento del ‘hombre polilla’ en el colapso del puente Point Pleasant (Virginia Occidental, EU) que cobró la vida de 46 personas la tarde del 15 de diciembre de 1967 , en hora pico de las compras de Navidad.

El fenómeno de las leyendas urbanas sobre el “hombre pájaro u hombre polilla” ha sido objeto de especulación y controversia. Algunos creen que se trata simplemente de una invención de la imaginación humana, mientras que otros afirman haber presenciado encuentros con esta criatura.

Estos relatos suelen compartir similitudes con otras leyendas de criaturas humanoides con apariencias de animales, que existen en diferentes culturas alrededor del mundo.

‘HOMBRE PÁJARO’ ES VISTO EN MÚZQUIZ, COAHUILA

“Por favor me pueden pasar el número de la policía porque acá por las pilas de Japam nos atacó un animal muy grande...”, este es un fragmento de un mensaje que se viralizó durante el Viernes Santo y Sábado de Gloria en el centro de Coahuila en 2021.

El mensaje cobró más fuerza al ser publicado por la edición impresa del medio coahuilense reforzó la teoría de la tendencia de conversación de decenas de ciudadanos.

Medios Digitales al norte de Coahuila atribuyeron el ‘ataque’ a la leyenda del Hombre Pájaro. “Un animal muy grande no atacó cerca de las pilas de JAAPAM, nos rompió el vidrio del carro, ayúdenme con el número, por favor”, se puede leer en el mensaje que circuló en redes sociales.

Vanguardia no ubicó el origen del mensaje, aparentemente se trata de una captura de Whatsapp, sin embargo, en días recientes a nivel nacional resurgió la leyenda en otras partes del país como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo a Meta (Facebook), en los últimos tres días, es decir a partir del 27 de marzo se han generado 219 post por parte de páginas oficiales de Medios, así como de páginas particulares y personas, atribuyendo al tema.

Tan solo en Coahuila, publicaciones relacionadas han provocado cerca de 8 mil reacciones, lo que ha dado fuerza a la leyenda del también conocido como “Hombre Polilla”, a quien también relacionan con desastres naturales, aunque se tratan de leyendas populares y no de información verificada.

En diversas publicaciones se puede leer que el avistamiento habría ocurrido en Castaños, mientras otros señalan que fue en Múzquiz, especificando la zona de las pilas mencionadas en el mensaje que se viralizó, el lugar al que refieren se ubica en la Junta Administradora del Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz.

EL HOMBRE PÁJARO ES VISTO EN ARTEAGA, COAHUILA

En 2021, una movilización de las autoridades de la Fiscalía, de Seguridad Pública y de Protección Civil fue el resultado de un reporte que se recibió a través de línea de emergencias 911 a causa del avistamiento de un hombre pájaro en la comunidad de Bella Unión, en Arteaga.

Las autoridades respondieron al reporte, acudiendo al lugar a verificar la presencia de la criatura con extrañas características pero al llegar a la zona, se advirtió de la sola presencia de un hombre de alrededor de 60 años que había hecho el reporte.

Al indagar con las autoridades de seguridad de la región, se mencionó que esta misma denuncia se ha hecho en repetidas ocasiones por esta misma persona que es vecina de la pequeña comunidad, en Bella Unión.

La preocupación de las autoridades radica en que el hombre de 60 años abusa en el consumo de alcohol y otras sustancias que se desconocen, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la visión del hombre pájaro forma parte de algunas alucinaciones en medio de un trance, a decir del director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez Mata.

“Con eso ya tenemos más de ocho días, el reporte no se hizo directamente a Protección Civil de Arteaga si no que una persona hace un reporte al teléfono de emergencias 911 en lo cual se acercaron varias corporaciones, nosotros fuimos los primeros, llegaron también personas de la Fiscalía y otras corporaciones pero en realidad es una persona que en momentos, yo siento que no está en sus cinco sentidos” advirtió.

Martínez Mata informó que se pudo verificar que el hombre toma alcohol y posiblemente, consume algunas otras sustancias prohibidas que lo hacen salirse de sí mismo.

“En donde está la corporación de nosotros, aquí enfrente está el cerro, ahí hay un camino hacia arriba, son pequeñas propiedades, no tengo el nombre específico, ahí tiene su casa él, tiene ahí dos o tres animalitos, se dedica a cuidarlos; él hizo ese llamado y se sabe que estaba alcoholizado, empieza a decirnos, a hablar que vio un hombre pájaro, que baja a tomar agua y se resguarda en una cueva, pero no, nada que ver, yo siento que usa otras sustancias además del alcohol”, expuso.

Por otro lado, al cuestionar al departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado para conocer el día exacto en que ocurrió la movilización, se nos comunicó que las cuadrillas que atienden reportes y denuncias no tenían registro de la visita al lugar por lo que se consideró que no se contaba con la seriedad de un tema de seguridad y fue la razón por la que se omitió el registro de información correspondiente a lo que ocurrió en Bella Unión.

NUEVO LEÓN Y EL AVISTAMIENTO DEL HOMBRE POLILLA

Cuentan que en los años 80, residentes de Monterrey reportaron varios avistamientos de una enorme criatura voladora con forma de pájaro, pero también con cierto cuerpo de aspecto humanoide y al que denominaron Hombre Pájaro, también llamado Hombre Polilla en los Estados Unidos.

El hombre pájaro ha sido un personaje popular que aparece en el imaginario colectivo en registros que datan del año 1877 en el municipio de Marín, donde los lugareños dijeron haberlo visto volar sobre la iglesia y tres años después también se reportó la figura de un hombre alado en la localidad vecina de Higueras.

El 11 de julio de 1908 un hombre que caminaba por el paraje montañoso La Huasteca, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey cuenta que observó la huella de pie de un ser humano; al tiempo, su perro empezó a ladrar de forma extraña y tras arrojar Don Pantaleón una piedra hacía unos matorrales donde se dirigían los ladridos del can, escuchó el ruido de alas y una figura grande y oscura que volaba.

Otro avistamiento registrado es el de Adry Gaytán, quien publicó una fotografía en dónde fue captada una figura suspendida en el aire.

La figura de lo que pareciera un hombre con alas apareció, según Gaytán, cuando le tomó una fotografía a su papá en la cueva de Los Murciélagos en el municipio de Santiago en abril de 2018.

EL HOMBRE PÁJARO EN TAMAULIPAS

En Tamaulipas, un hombre identificado como Ricardo, quien dijo tener un terreno en la calle de las torres, manifestó haber visto al ser alado en un poste.

“No quieren creer, todo dicen que son arguendes, mitotes, mentiras, pero todos andan asustados, muchas gentes aquí ya lo vieron, dicen que da escalofríos al nomás de verlo, yo lo vi parado encima de un poste de alumbrado, el pánico nos ha invadido”, señaló.

Otros residentes de la colonia Bella Vista Norte de San Fernando en Tamaulipas, señalaron haber visto al “hombre pájaro” entre 5 y 6 de la tarde en noviembre de 2015 encima de una lámpara, y cuando fue sorprendido, tapó la luz con sus alas para huir, mientras otras personas vecinas, aseguran que más noche, dos jóvenes fueron atacados por la espalda al correr cuando observaron a la criatura.

Versiones como una supuesta persecución de elementos militares en las inmediaciones de La Valentina, y la presencia de un segundo fenómeno que acompaña al “hombre pájaro”, son rumores que aún en nuestro días siguen causando el temor en los habitantes de la zona.