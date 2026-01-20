Las bolsas caen mientras Trump intensifica sus reclamos arancelarios sobre Groenlandia

Los mercados bursátiles han caído en ambos lados del Atlántico a medida que Donald Trump intensificaba su retórica en su intento de conseguir el control de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

El índice FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1% el martes, acelerándose desde una caída menor el lunes y poniéndose en camino de su mayor caída en un solo día desde noviembre.

En Europa , el índice bursátil Cac 40 de Francia cayó un 1,1%, el Dax de Alemania cayó un 1.5% y el FTSE MIB de Italia cayó un 1.5%.

El dólar estadounidense, normalmente considerado también un activo de refugio seguro, cayó casi un 1% frente a una canasta de otras monedas importantes.

La magnitud de la sacudida del mercado aún no se ha sentido en Estados Unidos, donde los mercados estuvieron cerrados el lunes para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr. Sin embargo, las transacciones previas a la apertura del mercado sugerían que las acciones estadounidenses también caerían en la apertura del mercado, con los futuros estadounidenses apuntando a una caída del 1.4%.

El oro y la plata alcanzaron máximos históricos mientras los inversores buscaban refugio ante las caídas del mercado. El oro superó los 4.700 dólares (3.496 libras) la onza por primera vez el martes, y la plata alcanzó un nuevo máximo de 95.52 dólares la onza.

Trump escribió el sábado en redes sociales que ocho países europeos, entre ellos el Reino Unido, Francia y Alemania, se enfrentarán a aranceles “hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”. Los aranceles comenzarán en un 10% el 1 de febrero y aumentarán al 25% el 1 de junio.

El presidente de Estados Unidos, que se prepara para hablar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles, dijo el martes que la decisión de Gran Bretaña de ceder las Islas Chagos a Mauricio era una de las razones por las que quiere apoderarse de Groenlandia.

Los operadores de cruceros estadounidenses podrían estar entre los más afectados por las caídas del mercado, y las acciones de Carnival Corp, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line Holdings cayeron alrededor de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

También se espera que las empresas de moda caigan, ya que los inversores consideran los posibles costos de un aumento de aranceles para los minoristas. Las acciones de la marca deportiva Under Armour cayeron un 3.6% antes de la apertura del mercado, y las de Ralph Lauren un 2.4%. Se esperaba que Abercrombie & Fitch cayera un 3.5%.

Trump también agregó más incertidumbre al comercio mundial durante la noche al amenazar con imponer aranceles del 200% a los vinos y champán franceses después de que se informara que el francés Emmanuel Macron no estaba dispuesto a unirse a su “junta de paz” en Gaza.

Los comentarios hicieron caer las acciones de los propietarios de marcas de bebidas francesas. El grupo de lujo LVMH, propietario de Dom Pérignon, Moët & Chandon y Veuve Clicquot, cayó un 2,4%, y Rémy Cointreau, propietario del champán Telmont, cayó un 1,5%.

El director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould, declaró: “En la escala de Richter del mercado, esto es poco más que una leve sacudida, por ahora. Sin embargo, hay mucho en juego mientras los líderes mundiales, incluido Donald Trump , se preparan para reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos”.

Los futuros estadounidenses apuntaban a pérdidas cuando Wall Street reanudó sus operaciones tras el Día de Martin Luther King. El Nasdaq parece encaminarse a registrar las mayores caídas ante la preocupación por posibles represalias de Europa contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

“Las crecientes tensiones siguen impulsando al alza los precios de los metales preciosos y los fanáticos del oro estarán atentos a la marca de los 5.000 dólares por onza después de haber superado los 4.720 dólares”.