¿Sabes qué es el TOC de amores?, una psicóloga explica en qué consiste este trastorno y cómo manejarlo

ESPAÑA- Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tienen pensamientos, ideas o sensaciones recurrentes y no deseadas (obsesiones) que les hacen llevar a cabo acciones o tareas de forma repetida (compulsiones). "Estos comportamientos repetitivos, como lavarse las manos o realizar comprobaciones, pueden interferir de forma significativa en las actividades diarias y en las relaciones sociales, llegando a dominar sus vidas y haciendo que dejen de disfrutar de otras cosas o incluso que abandonen sus obligaciones diarias", señalan los especialistas de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). El TOC relacional o TOC de amores es una manifestación del trastorno obsesivo-compulsivo en la que las obsesiones giran alrededor de la relación de pareja, aunque también puede darse en relaciones de amistad, familiares, de trabajo, etc. Si ponemos el foco en las relaciones afectivo-sexuales, las obsesiones tienen que ver con los propios sentimientos, con los sentimientos de la otra persona y con la validez del vínculo. "No son dudas normales, sino pensamientos intrusivos, que son persistentes y angustiosos. Estas dudas llevan a compulsiones, como analizar excesivamente los sentimientos, buscar tranquilidad en otros, comparar constantemente la relación con otras anteriores o revisar emociones una y otra vez", aclara Miren Eguiara Arrázola, psicóloga del Instituto Psicológico Cláritas. "Aparecen ideas como: `¿y si no le quiero de verdad?´, `¿y si me está engañando o he dejado de gustarle?´. Estas ideas suelen ir acompañadas de conductas compulsivas como leer y revisar los mensajes recibidos para ver alguna señal confusa, buscar constantemente validación y confirmación de la otra persona y pedir a terceros que nos calmen", añade.

La especialista en terapia sistémica individual, familiar y de pareja indica que, desde un enfoque psicológico, el TOC relacional "no tiene que significar que la relación sea mala, sino que pone de manifiesto la dificultad para tolerar la incertidumbre, el conflicto o los cambios naturales que sufren el deseo y los vínculos". "Es como si el amor fuera una prueba constante que está en evaluación", manifiesta. LOS SÍNTOMAS DE ESTE TRASTORNO Eguiara recalca que los síntomas de este trastorno son un conjunto de pensamientos obsesivos, malestar emocional intenso y conductas a realizar con el objetivo de aliviar momentáneamente la ansiedad, aunque a largo plazo la refuerzan. "Dentro de los pensamientos obsesivos recurrentes nos encontramos con dudas intrusivas como, por ejemplo, si se quiere suficiente a la pareja, si es la persona indicada, si los sentimientos van a desaparecer o si esa persona ya ha dejado de querernos", expone. Además, señala que existe "una hipervigilancia emocional en la que la persona observa constantemente lo que siente, analiza sus emociones y sus cambios e interpreta que cualquiera de esos cambios es una señal de que la relación está yendo por mal camino". "Entre las conductas compulsivas para aliviar la ansiedad a corto plazo está la petición de comprobación, que puede consistir en preguntar a la pareja si nos quiere, si la relación está bien, revisar y buscar en los mensajes pruebas para comprobar cómo está la relación, comparar la relación con otros vínculos o rememorar momentos vividos para buscar confirmación de amor o de desamor", subraya. La psicóloga afirma que otro de los síntomas del TOC de amores es "la incapacidad para sostener la incertidumbre y para tolerar ambivalencias, etapas de menor intensidad emocional propias de los vínculos o dudas normales que puedan aparecer".

Hay personas que son más propensas a padecer este trastorno, por ejemplo, quienes tienen estilos de apego inseguros. “Individuos que han vivido historias tempranas de vínculos que eran impredecibles o distantes pueden desarrollar, más adelante, una hipervigilancia emocional en sus relaciones adultas y una necesidad de confirmación afectiva constante”, destaca Miren Eguiara. Lo mismo ocurre con aquellos con tendencia al perfeccionismo, pues quienes “buscan certeza, una coherencia emocional y hacerlo todo perfecto tienen más probabilidad de obsesionarse con sus sentimientos y conductas”, señala. De igual modo, “las personas con antecedentes de otras formas de TOC u otros trastornos de ansiedad tienen más propensión a sufrir un TOC relacional”, aclara. También se cuentan entre los grupos de riesgo de cara a este trastorno quienes tienen modelos idealizados del amor romántico “con ideas internalizadas de que el amor debe ser siempre intenso, seguro, permanente y perfecto, pues tienen la tendencia a interpretar cualquier duda o ambivalencia como una señal de fracaso”, explica la psicóloga. Para aliviar los síntomas de ansiedad, pensamientos intrusivos y compulsiones propios del TOC de amores, los psicólogos investigan la historia afectiva del paciente, el tipo de vínculos que esa persona establece, sus normas, creencias y expectativas familiares y la manera en la que el individuo se coloca en sus relaciones, para entender de forma amplia de dónde viene la dificultad. “Se hace un acompañamiento para que la persona pueda tolerar la incertidumbre y las dudas sin intentar eliminarlas y que comprenda que el amor no es un estado fijo, sino un proceso que va fluctuando. Se ayuda a que desarrolle herramientas de gestión de la ansiedad cuando aparezca la sintomatología, como ejercicios de respiración o identificación de pensamientos limitantes”, detalla Eguiara.