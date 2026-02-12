Miércoles de Ceniza: Este día de febrero 2026, files marcan el inicio de la Cuaresma
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y es una de las fechas más relevantes del calendario litúrgico cristiano. En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, día que da comienzo a un periodo de reflexión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.
La fecha del Miércoles de Ceniza no es fija, ya que depende del calendario lunar y se establece a partir de la Pascua. Por ello, cada año cambia, pero siempre se celebra 46 días antes del Domingo de Resurrección, lo que lo convierte en un punto clave para millones de fieles en el mundo.
En países de tradición católica, como México, el Miércoles de Ceniza tiene un profundo significado religioso y cultural. Desde temprana hora, iglesias y parroquias reciben a personas que acuden a participar en uno de los ritos más simbólicos del cristianismo.
QUÉ SE HACE DURANTE EL MIÉRCOLES DE CENIZA
La práctica más conocida del Miércoles de Ceniza es la imposición de la ceniza en la frente de los fieles, generalmente en forma de cruz. Este gesto se realiza durante la misa o celebraciones litúrgicas especiales y simboliza humildad y arrepentimiento.
Además de recibir la ceniza, durante este día se invita a los creyentes a guardar ayuno y abstinencia. En el caso de la Iglesia católica, el ayuno aplica principalmente a adultos, mientras que la abstinencia de carne es una práctica común que se repite los viernes de Cuaresma.
El Miércoles de Ceniza también es un momento para la oración y la reflexión personal. Muchos fieles aprovechan este día para replantear hábitos, comprometerse con obras de caridad y fortalecer su vida espiritual durante las semanas siguientes.
CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA DENTRO DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
Desde el punto de vista religioso, el Miércoles de Ceniza representa un llamado a la conversión. La frase tradicional “polvo eres y en polvo te convertirás”, que acompaña la imposición de la ceniza, recuerda la fragilidad humana y la necesidad de vivir conforme a los valores cristianos.
Este día da inicio a la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual que conmemora el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Durante este lapso, los fieles son invitados a practicar el ayuno, la oración y la limosna como actos de fe.
La importancia de la fecha también radica en su carácter comunitario, ya que reúne a creyentes en torno a un mismo propósito espiritual. Es una fecha que refuerza la identidad religiosa y la participación activa dentro de la Iglesia.
En términos más amplios, el Miércoles de Ceniza funciona como un recordatorio anual del sentido de la Cuaresma y de la Semana Santa. Su relevancia trasciende lo ritual, al invitar a una reflexión profunda sobre la vida, la fe y el compromiso personal con los demás.