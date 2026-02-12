$!Miércoles de Ceniza: Este día de febrero 2026, files marcan el inicio de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y es una de las fechas más relevantes del calendario litúrgico cristiano. En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, día que da comienzo a un periodo de reflexión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

La fecha del Miércoles de Ceniza no es fija, ya que depende del calendario lunar y se establece a partir de la Pascua. Por ello, cada año cambia, pero siempre se celebra 46 días antes del Domingo de Resurrección, lo que lo convierte en un punto clave para millones de fieles en el mundo.

En países de tradición católica, como México, el Miércoles de Ceniza tiene un profundo significado religioso y cultural. Desde temprana hora, iglesias y parroquias reciben a personas que acuden a participar en uno de los ritos más simbólicos del cristianismo.

QUÉ SE HACE DURANTE EL MIÉRCOLES DE CENIZA

La práctica más conocida del Miércoles de Ceniza es la imposición de la ceniza en la frente de los fieles, generalmente en forma de cruz. Este gesto se realiza durante la misa o celebraciones litúrgicas especiales y simboliza humildad y arrepentimiento.

Además de recibir la ceniza, durante este día se invita a los creyentes a guardar ayuno y abstinencia. En el caso de la Iglesia católica, el ayuno aplica principalmente a adultos, mientras que la abstinencia de carne es una práctica común que se repite los viernes de Cuaresma.