¿Qué fue del chimpancé Bubbles de Michael Jackson?

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Aunque Michael Jackson tenía todo tipo de animales, el chimpancé Bubbles se volvió un icono para la cultura pop de los 80 y 90

Hay muchas curiosidades sobre la vida del rey del pop, Michael Jackson. Una de las más destacadas por los medios, tanto en su vida, como después de su muerte, fue su alta estima por los animales.

En la película biográfica de Michael Jackson del 2026 titulada ‘Michael’, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, se destaca el momento en que el artista adquirió a su icónica mascota: Bubbles.

Desde su residencia en Encino, California, hacia su rancho Neverland, en 1988, Michael Jackson tuvo todo tipo de animales, que típicamente no serían una mascota. En algunos casos, la compra de varios de estos podría considerarse ilegal. Pero para el multimillonario, filántropo y adorador de los animales, esos límites parece que no tuvieron mucha resistencia.

En especial, porque en la mayoría de los casos, estos animales eran rescatados de albergues, de abandono o de ser sacrificados. Sin embargo, no se omite que eran propiedad de una colección privada.

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Aunque no existe un número exacto, se reconoce que Michael Jackson tuvo jirafas, llamas, perros, tigres, serpientes, elefantes, flamencos y chimpancés, el más famoso siendo Bubbles.

Bubbles, para los medios y hasta para el mismo Jackson, fue la mascota preferida. Durante los 80 y principios de los 90, se volvió un ícono popular para la prensa, siempre asociado a la fama del cantante de pop.

Fue rescatado de Texas a sus 8 meses de edad por Jackson. Lo acompañó a varias de sus giras, una siendo la de Japón, donde tomó el té con el alcalde de Osaka. Artistas como Kenny Rogers reconocieron la importancia de Bubbles para la vida de Michael. Otros, como Freddie Mercury, comentaron que era inquietante.

Al cantante de Queen, según un artículo del periodista David Wigg, le incomodó demasiado realizar grabaciones junto con Michael, para la canción ‘There Must Be More to Life Than This’ porque el rey del pop exigía que Bubbles estuviese presente en el estudio.

Aunque Bubbles es considerado como la mascota estrella de Jackson, no fue el único chimpancé en su vida. También tuvo a Max y Actionson.

Sin embargo, para la tristeza de Michael, para el 2003, Bubbles tuvo que ser separado del resto del zoológico personal del artista en Neverland. Michael Jackson relató, para el documental ‘Living with Michael Jackson’ que Bubbles tuvo que ser trasladado a otro santuario animal porque se volvió agresivo. Primero estuvo en el rancho de Bob Dunn hasta el 2004. Para entonces, se consideraba al chimpancé como un animal adulto y salvaje.

Posteriormente, fue trasladado al Center for Great Apes, en Wauchula, Florida, donde reside actualmente a sus 43 años de edad.Un chimpancé sano puede vivir hasta los 80 años, aproximadamente. El mantenimiento de Bubbles permanece gracias al fideicomiso de bienes de Michael Jackson, incluso tras su fallecimiento.

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Se estima que la última vez que Bubbles interactuó con Michael fue entre el 2003 y el 2004. Según Bob Dunn, el chimpancé era capaz de reconocer a Jackson.

El 25 de junio del 2009, Michael Jackson falleció, debido a una intoxicación por sedantes y medicamentos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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