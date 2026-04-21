Llega ‘Michael’ a cines de México con una mirada íntima y lejos de la polémica

Con el pie derecho comenzó la promoción de ‘Michael’ hace meses, ya que su tráiler rompió récords históricos al alcanzar 116.2 millones de visualizaciones globales en sus primeras 24 horas tras su lanzamiento, el 7 de noviembre pasado. Sus creadores, productores y la familia esperan que sea un buen presagio para la cinta, que ya se encuentra en salas de México, incluido Saltillo. El estreno de la cinta dirigida por Antoine Fuqua parecía lejano, pero finalmente llegó el momento en que los fanáticos del icónico ‘Rey del Pop’ podrán adentrarse en los años que lo formaron. Así, las nuevas generaciones conocerán más de esta figura que aún resuena en plataformas de streaming, programas y la cultura pop. Se ha especulado mucho acerca de los temas que abordaría este recorrido por la vida del ídolo de masas, cuya historia no está exenta de polémica.

¿QUÉ ESPERAR DE LA PELÍCULA? La sinopsis oficial revela que la película, además de incorporar algunas de sus actuaciones más emblemáticas, va más allá de lo estrictamente musical, al presentar a los espectadores su vida fuera del escenario, incluida su vida familiar. ‘Michael’ ni siquiera hace un guiño sutil a estos hechos: les hace un moonwalk y pasa de largo. El resultado es una especie de película de fantasía que revive los extraordinarios momentos altos de Michael Jackson mientras hace la vista gorda ante los bajos.

La película originalmente incluía escenas que abordaban las acusaciones de abuso sexual, pero se recortaron debido a estipulaciones en un acuerdo previo. La versión final, con guion de John Logan, está estructurada en gran medida como un drama de padre e hijo. En las primeras escenas, ambientadas en Gary, Indiana, Joe Jackson (un Colman Domingo típicamente convincente) entrena a sus hijos con dureza para convertirlos en los Jackson 5 y azota al pequeño Michael (un destacado Juliano Krue Valdi) con su cinturón.

LA CARTA BAJO LA MANGA: JAAFAR JACKSON La tarea colosal de encontrar al protagonista que encarnara al eterno ‘Rey del Pop’ se extendió durante meses. Cientos de candidatos desfilaron ante el equipo de casting, desde actores profesionales hasta imitadores de Michael Jackson. Debían reunir cualidades difíciles de encontrar juntas: un alto nivel interpretativo, habilidades vocales y un exigente dominio del baile a la altura del estilo único del artista. Finalmente, el elegido fue Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael y miembro de los Jackson 5. El productor de la película, Graham King —ganador del Óscar por ‘Infiltrados’—, junto con el guionista, decidió que Jaafar reunía los atributos necesarios para esta exigente tarea.

Su parentesco y parecido con su tío, sumados a su preparación como bailarín y cantante, lograron reproducir la voz, los gestos característicos —incluida la risa— y conectar con el recuerdo del icónico Michael Jackson. A esto se añadió la notable presencia escénica del joven, que el equipo de casting calificó como “mágica” por su similitud con el original. Hasta ahora, Jaafar había sido conocido principalmente por su participación en el reality ‘The Jackson: The Next Generation’. Nacido en Los Ángeles, creció rodeado de música y danza. En 2019 lanzó su primer sencillo, ‘Got Me Singing’, cuyo videoclip incluía coreografías con guiños a su legado familiar. De acuerdo con la crítica de AP, la actuación de Jaafar Jackson es un facsímil notable y encantador, no solo por los pasos de baile y la voz al cantar, sino también por capturar la dulzura del artista.

¡PARA VERLA! En Saltillo, la película de Universal se proyecta en cadenas como Cinépolis, en complejos como La Nogalera, donde las funciones comienzan a las 13:00 horas en español. En Paseo Villalta, las funciones inician a las 13:50 horas en doblaje al español y a las 19:15 horas en versión subtitulada.