Paris Jackson critica película ‘Michael’ y se deslinda del proyecto

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/ 24 abril 2026
    Paris Jackson critica película ‘Michael’ y se deslinda del proyecto
    Historia. La cinta genera debate tras las críticas de la hija del ‘Rey del Pop’ sobre su veracidad. FOTO: EFE/ ESPECIAL

La hija del ‘Rey del Pop’ cuestiona la veracidad del filme y asegura que presenta una versión distorsionada de la realidad

El filme ‘Michael’, que desde hace unos días está en cartelera en México y otros países, debutó ante la crítica con 38% de aprobación de expertos y 96% de la audiencia en Rotten Tomatoes, siendo una de las películas con mayor contraste. Sin embargo, hay una crítica que no está en el sitio, pero que hace eco en redes: la de Paris Jackson, hija de la estrella, quien reprueba por completo el filme.

La también cantante asegura que el proyecto presenta “mentiras descaradas” y una versión distorsionada de la realidad.

“Esto es Hollywood, la tierra de la fantasía. No es real, pero se vende como si lo fuera, un montón de azúcar recubierto”, afirmó Paris, al tiempo que cuestionó el enfoque del filme por sus “muchas inexactitudes y mentiras”, aseguró la heredera de Jackson.

¿QUÉ DIJO PARIS JACKSON?

A través de un video en redes sociales, la también actriz explicó que decidió desvincularse por completo de la producción dirigida por Antoine Fuqua, al considerar que responde a una narrativa enfocada en una parte del fandom más cercana a la idealización que a los hechos.

Jackson reveló que tuvo acceso a un primer borrador del guion en 2025 e incluso hizo observaciones sobre aspectos que consideraba deshonestos; sin embargo, sus comentarios no fueron tomados en cuenta, lo que la llevó a tomar distancia.

“Esa no es mi verdad, no es de donde vengo. Prefiero la verdad sobre las ventas y la ganancia monetaria”, señaló, dejando claro que no desea estar vinculada a una producción con la que no se siente representada.

DESCARTA PROBLEMAS FAMILIARES

La cinta tuvo estrenos en ciudades clave a nivel internacional, pero la gran premiere fue en Los Ángeles esta semana, donde asistió la familia como apoyo no solo al filme, sino al trabajo de Jafar Jackson, primo de Paris y protagonista de la película.

En ese evento, La Toya Jackson, hermana del icónico artista, aseguró que Janet Jackson tampoco formó parte de la película y que “amablemente” declinó participar en todo lo relacionado tras haber sido invitada.

https://vanguardia.com.mx/show/kunno-apaga-rumores-publica-fotos-con-nodal-y-angela-aguilar-JE20244368

Paris también rechazó versiones que apuntan a un supuesto resentimiento hacia su padre y subrayó que su postura responde únicamente a diferencias con la narrativa de la película. “A todos les va a gustar, véanla y disfrútenla, pero déjenme fuera de eso”, aseveró. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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