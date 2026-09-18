¿Qué hacer si tiembla en el Metro o Metrobús? Así debes actuar ante un sismo
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Conoce qué hacer si estás en el Metro o Metrobús de CDMX, tanto en una estación como dentro de una unidad.
Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y tomar a las personas por sorpresa, incluso mientras utilizan el transporte público. Por ello, conocer los protocolos de seguridad del Metro y Metrobús puede ayudar a actuar con mayor calma durante una emergencia.
Con motivo del Segundo Simulacro Nacional, que se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, las autoridades buscan reforzar la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante un posible movimiento telúrico.
Pero, ¿qué debes hacer si estás en el Metro o Metrobús cuando comienza un sismo?
¿QUÉ HACER EN EL METRO DURANTE UN SISMO?
Si el movimiento ocurre mientras estás dentro de una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo principal es mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.
Si estás en el andén, debes alejarte de los cristales y permanecer lejos de la orilla. También es importante no rebasar la línea amarilla de seguridad.
Las instalaciones cuentan con iluminación de emergencia, por lo que no es necesario utilizar cerillos o encendedores.
Además, no debes intentar bajar a las vías, ingresar a los túneles o abandonar la estación por cuenta propia.
SI EL TREN DEL METRO SE DETIENE
Cuando un sismo ocurre mientras el tren está en circulación, es posible que la unidad detenga su marcha como medida de seguridad.
En ese momento, permanece dentro del vagón y evita accionar las palancas de emergencia o intentar abrir las puertas por la fuerza.
Lo recomendable es esperar las instrucciones del operador y del personal de seguridad. Si es necesario caminar por las vías, esto únicamente podrá realizarse con autorización del personal correspondiente.
¿QUÉ HACER EN EL METROBÚS DURANTE UN SISMO?
El protocolo del Metrobús es diferente debido a las características de sus estaciones y unidades.
Si estás en una estación, permanece en el centro del andén, sin acercarte a los cristales ni a las orillas. Evita correr o empujar y sigue en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.
SI EL SISMO OCURRE DENTRO DEL METROBÚS
Si el movimiento ocurre mientras viajas en una unidad, el operador detendrá la marcha y mantendrá las puertas cerradas por seguridad mientras dura el sismo.
No intentes bajar por tu cuenta. Permanece dentro del autobús y espera las instrucciones del operador.
Después de una revisión preliminar, el centro de control determinará cuándo puede reanudarse el servicio de manera paulatina.
Ante cualquier emergencia, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal puede evitar accidentes y facilitar la atención de quienes necesiten ayuda.