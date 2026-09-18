¿Qué hacer si tiembla en el Metro o Metrobús? Así debes actuar ante un sismo

Un sismo puede ocurrir en cualquier momento y tomar a las personas por sorpresa, incluso mientras utilizan el transporte público. Por ello, conocer los protocolos de seguridad del Metro y Metrobús puede ayudar a actuar con mayor calma durante una emergencia.

Con motivo del Segundo Simulacro Nacional, que se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, las autoridades buscan reforzar la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante un posible movimiento telúrico.

Pero, ¿qué debes hacer si estás en el Metro o Metrobús cuando comienza un sismo?

¿QUÉ HACER EN EL METRO DURANTE UN SISMO?

Si el movimiento ocurre mientras estás dentro de una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo principal es mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en el andén, debes alejarte de los cristales y permanecer lejos de la orilla. También es importante no rebasar la línea amarilla de seguridad.

Las instalaciones cuentan con iluminación de emergencia, por lo que no es necesario utilizar cerillos o encendedores.

Además, no debes intentar bajar a las vías, ingresar a los túneles o abandonar la estación por cuenta propia.