Anuncia Gobierno de Sheinbaum que el sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026

El simulacro busca fortalecer la preparación de la población, las instituciones y los distintos niveles de gobierno ante una eventual emergencia, además de evaluar los mecanismos de coordinación y respuesta disponibles en el país.

El próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México , se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 , ejercicio que contará con la participación de las 32 entidades federativas y tendrá como principal hipótesis un escenario de sismo.

“Este ejercicio ciudadano nos permite medir toda nuestra capacidad de respuesta desde un plan familiar que ya estaremos elaborando en estos momentos”, señaló Velázquez Alzúa.

Esta modificación permitirá que una mayor cantidad de personas pueda participar desde sus hogares y poner en práctica las medidas de prevención que forman parte de un Plan Familiar de Protección Civil .

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa , informó los detalles del ejercicio y destacó que, por primera vez, un Simulacro Nacional se realizará en sábado.

UN SIMULACRO CON PARTICIPACIÓN EN TODO EL PAÍS

El Segundo Simulacro Nacional 2026 tendrá alcance nacional, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de la ciudadanía.

Aunque la hipótesis general será la ocurrencia de un sismo, los escenarios serán adaptados a las características y condiciones de las diferentes regiones del país. De esta manera, las autoridades podrán evaluar de manera más específica sus capacidades de reacción, comunicación, coordinación y atención de una emergencia.

La intención es que el ejercicio no se limite a la activación de alarmas, sino que permita poner a prueba los protocolos existentes y detectar posibles áreas de oportunidad.

EL EJERCICIO COMENZARÁ DESDE LAS 7:19 HORAS

Como parte de las actividades conmemorativas relacionadas con los sismos ocurridos en 1985 y 2017, durante la mañana del 19 de septiembre se realizará un acto solemne.

A las 7:19 horas se llevará a cabo el izamiento de la bandera a media asta, en memoria de las personas que perdieron la vida y fueron afectadas por los terremotos que marcaron la historia reciente de México.

El acto será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México.

Horas después comenzará propiamente el ejercicio nacional de protección civil.

A LAS 12: 00 HORAS SONARÁN LOS TELÉFONOS CELULARES

Uno de los principales componentes del Segundo Simulacro Nacional será el sistema de alertamiento mediante telefonía celular.

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se enviará de manera simultánea un mensaje de alerta a más de 80 millones de teléfonos celulares en territorio nacional.

El objetivo es comprobar el funcionamiento y alcance de este mecanismo de comunicación, que permite emitir alertamientos directamente a los dispositivos móviles de la población.

De manera paralela, se activará la alerta sísmica mediante aproximadamente 23 mil altavoces, principalmente en entidades cercanas al océano Pacífico y en la región centro del país.

La activación simultánea permitirá evaluar tanto los sistemas tecnológicos de alertamiento como la reacción de la población ante una señal de emergencia.

LA PARTICIPACIÓN DESDE CASA SERÁ FUNDAMENTAL

Debido a que el simulacro se realizará en sábado, las autoridades hicieron un llamado especial a las familias para participar desde sus hogares.

La Coordinación Nacional de Protección Civil plantea que este ejercicio sea una oportunidad para elaborar o actualizar un Plan Familiar de Protección Civil, en el que cada integrante conozca qué debe hacer antes, durante y después de una emergencia.

Entre los aspectos que pueden definirse se encuentran:

Identificar las zonas de menor riesgo y las rutas de evacuación.

Determinar los puntos de reunión familiares.Establecer responsabilidades específicas para cada integrante de la familia. Identificar a personas que puedan requerir apoyo adicional.

Revisar las condiciones de seguridad de la vivienda. Mantener identificados documentos y artículos indispensables. Definir mecanismos de comunicación en caso de que los integrantes de la familia se separen.

Practicar la evacuación o el repliegue de acuerdo con las características del inmueble. Revisar periódicamente el plan y actualizarlo cuando sea necesario.

La finalidad es que las familias no solamente reaccionen ante el sonido de una alarma, sino que tengan previamente establecidas las acciones que deberán realizar.

¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS DEL SIMULACRO?

Una vez concluido el ejercicio se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En esta reunión participarán, mediante enlaces de comunicación, las autoridades de las 32 entidades federativas.

Los gobernadores y gobernadoras informarán sobre el desarrollo del simulacro en sus respectivos estados y sobre la respuesta observada durante el ejercicio.

Esta etapa permitirá concentrar información de todo el país y conocer cómo funcionaron los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y estatales.

EVALUARÁN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL GOBIERNO

La Coordinación Nacional de Protección Civil también presentará un balance de las acciones de preparación que el Gobierno federal ha desarrollado durante los últimos años.

Otro de los aspectos que se revisarán será el estado de fuerza disponible para responder ante una eventual emergencia, con el propósito de conocer los recursos y capacidades con los que cuentan las instituciones para actuar frente a un desastre de gran magnitud.

El ejercicio permitirá identificar posibles fallas en los protocolos y, al mismo tiempo, reconocer aquellos mecanismos que funcionen adecuadamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR?

Los simulacros permiten practicar una respuesta organizada antes de que ocurra una emergencia real.

En el caso de un sismo, contar con un plan previamente establecido puede ayudar a reducir la improvisación y facilitar la toma de decisiones.

La participación ciudadana también permite que las autoridades obtengan información sobre la manera en que la población responde ante un alertamiento y sobre las dificultades que pueden presentarse durante una evacuación o repliegue.

Por ello, Protección Civil ha planteado el simulacro como un ejercicio ciudadano y no únicamente como una actividad institucional.

Horarios clave del 19 de septiembre

HoraActividad

7:19 horas

Izamiento de la bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

12:00 horas

Inicio del Segundo Simulacro Nacional 2026.

12:00 horas

Envío del alertamiento a más de 80 millones de teléfonos celulares.

12:00 horas

Activación de aproximadamente 23 mil altavoces de alerta sísmica.

Después del simulacro

Instalación del Comité Nacional de Emergencias y evaluación del ejercicio.Un ejercicio nacional con énfasis en la prevención

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se desarrollará bajo una hipótesis general de sismo y contará con escenarios regionales que permitirán poner a prueba las capacidades específicas de respuesta de cada zona del país.

La jornada del 19 de septiembre tendrá además un significado especial para México debido a la coincidencia con las fechas de los terremotos de 1985 y 2017, por lo que las autoridades buscan combinar la memoria de las víctimas con el fortalecimiento de la cultura de prevención.

La recomendación central para la población es participar activamente, especialmente desde los hogares, y aprovechar el simulacro para revisar, elaborar o actualizar un Plan Familiar de Protección Civil.

Así, el ejercicio no solamente permitirá evaluar la respuesta de las instituciones, sino también conocer qué tan preparada se encuentra la población para actuar de manera organizada ante una emergencia real.