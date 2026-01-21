¿Qué hago si mi patrón no paga el Infonavit?... Así puedes verificar las aportaciones, denunciar el incumplimiento y recuperar tu Subcuenta de Vivienda

/ 21 enero 2026
    ¿Qué hago si mi patrón no paga el Infonavit?... Así puedes verificar las aportaciones, denunciar el incumplimiento y recuperar tu Subcuenta de Vivienda
    Las aportaciones al Infonavit son un derecho laboral obligatorio. Si tu patrón no cumple, existen mecanismos oficiales para verificar pagos, denunciar omisiones y exigir el depósito de tu Subcuenta de Vivienda, aun cuando la relación laboral haya terminado. VANGUARDIA/ARCHIVO

Si tu patrón no paga el Infonavit, puedes verificar tus aportaciones, denunciar el incumplimiento y recuperar tu Subcuenta de Vivienda, incluso si ya no trabajas ahí

Las aportaciones patronales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) forman parte de los derechos laborales de los trabajadores en México y están establecidas como una obligación legal para las empresas. Estos recursos no son un beneficio opcional, sino un ahorro que pertenece al trabajador y que integra su patrimonio personal.

Muchos empleados descubren irregularidades hasta que intentan solicitar un crédito o revisan su Subcuenta de Vivienda, momento en el que detectan que los depósitos no aparecen completos o simplemente no existen. Esta situación puede afectar directamente el acceso a vivienda o a mejoras habitacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a los créditos impagables del Infonavit; sanean 4.8 millones de cuentas

Por ello, expertos en materia laboral recomiendan revisar periódicamente el estado de la Subcuenta, ya que una detección temprana permite corregir el problema antes de que el adeudo crezca o se prolongue durante años.

CUÁNTO DEBE APORTAR TU PATRÓN Y PARA QUÉ SIRVE

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los empleadores están obligados a aportar el 5% del salario de cada trabajador al Fondo Nacional de la Vivienda. Este monto se deposita directamente en la Subcuenta de Vivienda.

Las aportaciones se realizan de manera bimestral y, por lo general, se reflejan durante la última semana del mes correspondiente. Estos recursos pueden utilizarse para adquirir una casa, construir, remodelar o mejorar una vivienda existente.

El dinero acumulado no se pierde y sigue siendo propiedad del trabajador, incluso si cambia de empleo o deja de cotizar temporalmente, lo que refuerza la importancia de vigilar que el patrón cumpla con esta obligación.

CÓMO VERIFICAR SI TU EMPRESA CUMPLE CON LOS PAGOS

Si existen dudas sobre el cumplimiento de tu patrón, el primer paso es confirmar la información directamente con el Infonavit. El proceso es sencillo y puede realizarse en línea desde cualquier dispositivo.

· Ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit· Acceder al apartado Resumen de Movimientos· Revisar si aparecen las aportaciones bimestrales

En algunos casos, los pagos pueden mostrarse como “pago en aclaración”, lo que indica que el depósito está en proceso. Por ello, es importante verificar este estatus antes de asumir que existe un incumplimiento definitivo.

QUÉ HACER SI TU PATRÓN NO PAGA EL INFONAVIT

Cuando las aportaciones no aparecen reflejadas y no existe pago en aclaración, el trabajador puede presentar una denuncia formal ante el Infonavit. Este trámite es gratuito y puede realizarse por diferentes vías oficiales.

· En línea, a través de Mi Cuenta Infonavit

· Vía telefónica, llamando a Infonatel 55 9171 5050

· De manera presencial, en kioscos de autoservicio del Instituto

Una vez presentada la denuncia, el Infonavit inicia un proceso de revisión y, en su caso, requiere al patrón para que pague las aportaciones omitidas conforme a la ley.

¿PUEDES RECLAMAR SI YA NO TRABAJAS EN LA EMPRESA?

Existe la creencia de que, al terminar la relación laboral, el trabajador pierde el derecho a reclamar las aportaciones no pagadas. Sin embargo, este supuesto es incorrecto y ha sido aclarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2023, la SCJN estableció que, cuando el patrón omite el pago de aportaciones al Infonavit, las autoridades laborales deben condenarlo a su cumplimiento, incluso si el trabajador ya no labora en la empresa.

Esto significa que el derecho sobre la Subcuenta de Vivienda permanece vigente y puede reclamarse en cualquier momento, reforzando la protección legal del ahorro de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda para el Bienestar: los estados con más y menos casas proyectadas para 2026

DATOS CURIOSOS

· El Infonavit no retiene dinero del salario del trabajador

· Las aportaciones son exclusivas del patrón

· El ahorro no prescribe al terminar la relación laboral

· Revisar tu cuenta evita problemas al solicitar crédito

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

