¿Tu credencial INAPAM ya no sirve? Estos adultos mayores sí deben renovarla en 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) es una herramienta fundamental en México al cumplir los 60 años. No solo funciona como una identificación oficial legítima, sino que también otorga acceso a una amplia gama de beneficios y descuentos que abarcan desde alimentación y vestimenta hasta servicios de salud y transporte.

Sin embargo, debido a los múltiples diseños emitidos a lo largo de los años, con frecuencia surge una duda entre la población de la tercera edad: ¿dejará de servir la tarjeta actual y es obligatorio renovarla?

Vigencia permanente de la credencial INAPAM

Para la tranquilidad de todos los beneficiarios, las autoridades oficiales han aclarado que la credencial INAPAM no pierde vigencia.

Esto significa que el documento es válido de manera permanente y no requiere una actualización obligatoria por el simple paso del tiempo.

Aunque existan al menos nueve diseños diferentes distribuidos en épocas anteriores, todos continúan siendo totalmente respaldados y aceptados en los establecimientos e instituciones que mantienen convenios con el Instituto.

¿Quiénes sí deben tramitar una renovación o reposición?

A pesar de que la tarjeta cuenta con carácter vitalicio, existen situaciones específicas en las que los adultos mayores deben acudir obligatoriamente a los módulos de atención para solicitar un nuevo plástico:

- Robo o extravío: En caso de pérdida, es indispensable acudir a realizar el trámite de reposición para seguir gozando de los beneficios, aunque esto no implique una caducidad del documento original.

- Cambio de domicilio: Si el titular se ha mudado de residencia, se recomienda actualizar la información, puesto que este documento funge formalmente como identificación oficial en todo el país.