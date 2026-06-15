¿Tu credencial INAPAM ya no sirve? Estos adultos mayores sí deben renovarla en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Tu credencial INAPAM ya no sirve? Estos adultos mayores sí deben renovarla en 2026
    La credencial del INAPAM es una herramienta fundamental en México al cumplir los 60 años. FOTO: ESPECIAL

Ante la incertidumbre sobre la validez de los diseños anteriores en pleno 2026, el Instituto aclara la vigencia de la tarjeta y detalla los únicos casos específicos en que los adultos mayores necesitan realizar una reposición.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una herramienta fundamental en México al cumplir los 60 años. No solo funciona como una identificación oficial legítima, sino que también otorga acceso a una amplia gama de beneficios y descuentos que abarcan desde alimentación y vestimenta hasta servicios de salud y transporte.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ya-tienes-credencial-inapam-aprovecha-estos-clubes-y-centros-culturales-con-mas-de-150-actividades-GI21386356

Sin embargo, debido a los múltiples diseños emitidos a lo largo de los años, con frecuencia surge una duda entre la población de la tercera edad: ¿dejará de servir la tarjeta actual y es obligatorio renovarla?

Vigencia permanente de la credencial INAPAM

Para la tranquilidad de todos los beneficiarios, las autoridades oficiales han aclarado que la credencial INAPAM no pierde vigencia.

Esto significa que el documento es válido de manera permanente y no requiere una actualización obligatoria por el simple paso del tiempo.

Aunque existan al menos nueve diseños diferentes distribuidos en épocas anteriores, todos continúan siendo totalmente respaldados y aceptados en los establecimientos e instituciones que mantienen convenios con el Instituto.

¿Quiénes sí deben tramitar una renovación o reposición?

A pesar de que la tarjeta cuenta con carácter vitalicio, existen situaciones específicas en las que los adultos mayores deben acudir obligatoriamente a los módulos de atención para solicitar un nuevo plástico:

- Robo o extravío: En caso de pérdida, es indispensable acudir a realizar el trámite de reposición para seguir gozando de los beneficios, aunque esto no implique una caducidad del documento original.

- Cambio de domicilio: Si el titular se ha mudado de residencia, se recomienda actualizar la información, puesto que este documento funge formalmente como identificación oficial en todo el país.

$!No solo funciona como una identificación oficial legítima, sino que también otorga acceso a una amplia gama de beneficios.
No solo funciona como una identificación oficial legítima, sino que también otorga acceso a una amplia gama de beneficios. FOTO: ESPECIAL

Requisitos para realizar el trámite por primera vez o reposición

El proceso de inscripción o sustitución es rápido, gratuito y la entrega se realiza el mismo día. Los interesados deben presentarse en los módulos correspondientes con la siguiente documentación en original y copia:

- Acta de nacimiento.

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio reciente.

- Una fotografía reciente tamaño infantil.

https://vanguardia.com.mx/informacion/donde-registrarse-para-recibir-un-sueldo-y-aguinaldo-con-el-inapam-IB21139991

Asimismo, el sistema exige designar a una persona de contacto para casos de emergencia. Para registrar este respaldo, es necesario proporcionar el CURP actualizado de dicho familiar o conocido, junto con un número telefónico de localización vigente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Credenciales
adultos mayores
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


INAPAM

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Iván “N”, alias “El 24”, fue detenido en Sinaloa durante operativos que dejaron decomisos de armas, explosivos, cartuchos y sustancias para drogas.

Cae ‘El 24’, líder regional de grupo criminal en Sinaloa; aseguran arsenal y explosivos en operativos

Autoridades de Michoacán investigan la interpretación de un narcocorrido en el Congreso estatal durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo.

Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo
¿Le darán 154 años a Hernán Bermúdez Requena?

FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

El CEN de Morena, bajo la dirigencia de Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido.

¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?
El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante una conferencia de prensa el 14 de agosto de 2025 en Los Ángeles.

Gobernador de California afirma que Departamento de Justicia de Trump lo investiga a él y su esposa
El presidente Donald Trump durante e al evento UFC Freedom 250 junto al presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White (i), y la primera dama Melania Trump en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington.

El ‘emperador Trump’ celebra sus 80 años convirtiendo la Casa Blanca en un Coliseo de lucha UFC
En comparación con mayo de 2025, la producción industrial de la mayor economía del mundo se ubicó por encima de su nivel de hace un año.

La producción industrial en EU crece ligeramente un 0.1% en mayo
La zar antidrogas de EU, Sara Carter, ofreció más detalles de la cooperación que ha visto de parte del Gobierno de México, como operación de captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

‘Aquí está la información, ve a buscarlos’: ¿Cómo colaboró México con EU para atrapar a ‘El Mencho’?