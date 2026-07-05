¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026

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    ¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026
    Durante julio de 2026, algunos adultos mayores podrán recibir un depósito conjunto de hasta 16,836 pesos. FOTO: ESPECIAL

Conoce quiénes cumplen los requisitos y cuándo se realizarán los depósitos.

Durante julio de 2026, algunos adultos mayores en México podrían recibir depósitos por un monto superior a los 16 mil pesos. Esto será posible debido a la coincidencia del pago mensual de la pensión del IMSS y el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar. Te explicamos quiénes serán los beneficiarios y cuándo se realizarán los pagos.

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Los adultos mayores que cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y, además, son beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Pensión para el Bienestar, podrían recibir dos depósitos bancarios durante julio de 2026 que, en conjunto, superan los 16 mil pesos.

Es importante aclarar que la credencial del INAPAM no genera este pago por sí sola, sino que identifica a personas de 60 años o más que pueden acceder a diversos beneficios. El monto acumulado corresponde únicamente a quienes cumplen con los requisitos de ambos programas.

¿Por qué algunos adultos mayores recibirán más de 16 mil pesos?

En julio coincidirán dos depósitos importantes. Por un lado, el IMSS realizará el pago mensual de las pensiones y, por otro, el Gobierno de México entregará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La pensión mínima garantizada del IMSS en 2026 es de 10,636.54 pesos mensuales, mientras que la Pensión para el Bienestar otorga 6,200 pesos por bimestre.

De esta manera, quienes reciben ambos apoyos podrían percibir hasta 16,836.54 pesos durante el mismo periodo.

$!Es importante aclarar que la credencial del INAPAM no genera este pago por sí sola.
Es importante aclarar que la credencial del INAPAM no genera este pago por sí sola. FOTO: ESPECIAL

¿Quiénes recibirán ambos depósitos?

No todos los adultos mayores tendrán acceso a esta cantidad. Para recibir ambos depósitos es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser pensionado o jubilado del IMSS conforme a la Ley del Seguro Social de 1973.

- Tener 65 años o más y estar inscrito en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Las personas que únicamente reciben uno de estos apoyos obtendrán exclusivamente el depósito correspondiente a ese programa.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS y la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el pago correspondiente al mes de julio de 2026 se realizará el miércoles 1 de julio.

Por su parte, la Pensión para el Bienestar comenzará a dispersarse durante los primeros días de julio. Como ocurre en cada operativo, los depósitos se efectuarán de forma escalonada conforme al calendario que publique la Secretaría de Bienestar, organizado por la primera letra del apellido de cada beneficiario.

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Un ingreso combinado, no un nuevo apoyo

Aunque algunos adultos mayores podrían recibir más de 16 mil pesos en julio, este monto no corresponde a un nuevo programa ni a un pago extraordinario.

Se trata de la suma del depósito mensual de la pensión del IMSS y del apoyo bimestral de la Pensión para el Bienestar, por lo que el ingreso promedio mensual continúa dependiendo del tipo de pensión que reciba cada beneficiario y de los programas sociales a los que esté incorporado.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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