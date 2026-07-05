¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026

Durante julio de 2026, algunos adultos mayores en México podrían recibir depósitos por un monto superior a los 16 mil pesos. Esto será posible debido a la coincidencia del pago mensual de la pensión del IMSS y el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar. Te explicamos quiénes serán los beneficiarios y cuándo se realizarán los pagos.

Los adultos mayores que cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y, además, son beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Pensión para el Bienestar, podrían recibir dos depósitos bancarios durante julio de 2026 que, en conjunto, superan los 16 mil pesos.

Es importante aclarar que la credencial del INAPAM no genera este pago por sí sola, sino que identifica a personas de 60 años o más que pueden acceder a diversos beneficios. El monto acumulado corresponde únicamente a quienes cumplen con los requisitos de ambos programas.

¿Por qué algunos adultos mayores recibirán más de 16 mil pesos?

En julio coincidirán dos depósitos importantes. Por un lado, el IMSS realizará el pago mensual de las pensiones y, por otro, el Gobierno de México entregará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La pensión mínima garantizada del IMSS en 2026 es de 10,636.54 pesos mensuales, mientras que la Pensión para el Bienestar otorga 6,200 pesos por bimestre.

De esta manera, quienes reciben ambos apoyos podrían percibir hasta 16,836.54 pesos durante el mismo periodo.