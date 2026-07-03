$!¿Qué son las Cuentas Trump? Así funcionará el programa para menores que podría recibir acciones de SpaceX

Las denominadas ‘Cuentas Trump’ forman parte de una iniciativa que el Gobierno estadounidense prevé poner en marcha este sábado, con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos. El programa busca fomentar la independencia financiera de los niños mediante cuentas de inversión con beneficios fiscales, cuyos recursos podrán utilizarse al alcanzar la mayoría de edad.

“Creo que lo hará”, respondió Trump al ser preguntado si Musk realizaría una aportación a las cuentas destinadas a menores de edad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en que el empresario Elon Musk participe en el programa de inversión infantil conocido como ‘Cuentas Trump’, mediante la donación de acciones de SpaceX . La declaración se produjo durante una entrevista concedida a CNBC desde el Despacho Oval, en la que el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de que el propietario de Tesla y SpaceX contribuya al nuevo esquema financiero impulsado por su administración.

Además de la aportación inicial del gobierno, el programa contempla que empleadores, organizaciones filantrópicas, familiares y empresas puedan realizar contribuciones adicionales que serán invertidas en el mercado bursátil mediante firmas privadas.

Las cuentas estarán disponibles para recibir depósitos a partir del 4 de julio, fecha en la que también comenzará la dispersión de los recursos gubernamentales.

De acuerdo con la dependencia, alrededor de 1.4 millones de cuentas recibirán un depósito inicial de mil dólares financiado por el gobierno federal para los menores nacidos entre 2025 y 2028.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las empresas podrán donar acciones que cotizan en bolsa a estas nuevas cuentas de inversión infantil.

DEPARTAMENTO DEL TESORO DETALLA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS TRUMP

MICHAEL Y SUSAN DELL ANUNCIAN MILLONARIA APORTACIÓN

Durante la entrevista, Donald Trump también destacó la participación de los empresarios Michael y Susan Dell, quienes comprometieron una aportación de 6 mil 250 millones de dólares destinada a incentivar que 25 millones de niños estadounidenses menores de 10 años abran una de estas cuentas de inversión.

Asimismo, el mandatario informó que el director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, anunció una contribución adicional de 250 millones de dólares.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que esta inversión permitirá impulsar el llamado “Sueño Americano”.

“¡Ayudará a dar un impulso inicial al Sueño Americano para estos fabulosos niños mientras celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos! Esta enorme inversión ayudará a millones de niños y familias estadounidenses a tener un comienzo sólido en la vida y les dará verdadera seguridad financiera”, escribió.

TRUMP ASEGURA MANTENER UNA BUENA RELACIÓN CON ELON MUSK

Durante la conversación con CNBC, Trump reconoció que sostuvo recientemente una “pequeña disputa” con Elon Musk, aunque aseguró que la relación entre ambos continúa siendo positiva.

El presidente también reveló que envió una nota de felicitación al empresario cuando se convirtió en el primer billonario del mundo durante junio pasado.

Hasta el momento, Elon Musk no ha confirmado públicamente si realizará alguna aportación al programa mediante acciones de SpaceX u otro tipo de activos.

¿QUÉ SON LAS CUENTAS TRUMP?

Las Cuentas Trump constituyen un nuevo tipo de cuenta individual de ahorro para el retiro (IRA tradicional), establecida conforme al artículo 530A del Código de Rentas Internas (IRC) de Estados Unidos.

El programa permitirá que cualquier menor de 18 años con un número de Seguro Social pueda abrir una cuenta. Mientras el beneficiario sea menor de edad, un padre o tutor fungirá como custodio de los recursos.

Estas cuentas estarán sujetas a reglas específicas sobre contribuciones, inversiones, distribución de recursos y obligaciones de reporte que difieren de las aplicables a las cuentas IRA tradicionales.

Una vez que el beneficiario cumpla 18 años, la mayoría de estas disposiciones especiales dejarán de aplicarse y la cuenta comenzará a regirse, en términos generales, por las normas tradicionales de una IRA.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL APOYO INICIAL DE MIL DÓLARES?

El programa contempla un apoyo económico único de mil dólares para todos los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Este depósito será realizado directamente por el gobierno federal como parte del programa piloto.

En tanto, los menores que ya hayan nacido antes de ese periodo también podrán abrir una cuenta, siempre y cuando no hayan cumplido 18 años antes de concluir el año calendario correspondiente; sin embargo, no recibirán el incentivo inicial de mil dólares.

LAS INVERSIONES ESTARÁN LIMITADAS A FONDOS INDEXADOS

El Departamento del Tesoro explicó que las inversiones de las Cuentas Trump únicamente podrán realizarse en fondos mutuos o ETF de bajo costo que repliquen índices bursátiles estadounidenses de amplio alcance, como el S&P 500.

Asimismo, las cuentas tendrán un límite anual de aportaciones, el cual será actualizado conforme a la inflación.