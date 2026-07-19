Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS se unen para celebrar la final del Mundial de Fútbol

Con el marcador en 0-0 los equipos de España y Argentina regresaron a los vestidores mientras el campo comenzó a llenarse de color y “Music”, el tema con el que Madonna abrió el Show de Medio Tiempo del partido final del Mundial de Fútbol de la FIFA. En un estilo ochentero, acompañada por bailarines en patines y hasta por Ronaldo y Ronaldinho, y subida a un buggy, la cantante dio inició al evento desde las entrañas del estadio hasta salir a la cancha, para continuar con más invitados.

El medio tiempo completo de la final del mundial España vs Argentina #halftime #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/vkF5Tj9mNl — Adriana (@adcahe1) July 19, 2026

La Reina del Pop tomó el escenario con esta única canción, antes de que el director Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Simon Bolívar y la Filarmónica de Nueva York y los Muppets continuaran con el espectáculo, interpretando una versión sinfónica de “Seven Nation Army” de The White Stripes, uno de los momentos más destacados en redes sociales. Tras ellos salieron los esperados artistas surcoreanos BTS, que llenaron de gritos y vítores el Estadio Nueva York Nueva Jersey, sede del encuentro deportivo, cantando “Dynamite” y seguidos de una inesperada participación del personaje Ted Lasso, el coach de la popular serie de Apple TV+ interpretado por Jason Sudeikis, quien marcó el cambio para Justin Bieber.

la manera en la que Gustavo Dudamel fusionó a la orquesta sinfónica simón bolivar con la filarmónica de new york y los muppets, en el medio tiempo de la final del mundial, fue todo un espectáculo😭🇻🇪 pic.twitter.com/YzmQTgFRS0 — nacho con O (@NachoConO) July 19, 2026

La estrella pop salió al campo en modo acústico cantando “Everything Hallelujah” y le pasó la batuta a Shakira, quien acompañada por Burna Boy interpretó el himno de este mundial: “Dai Dai”. Estuvieron presentes también los ganadores del concurso Dai Dai Challenge y el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales. El espectáculo cerró con un coro de estudiantes de primaria de Staten Island. Con información de EFE y AP.

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