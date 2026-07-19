Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS se unen para celebrar la final del Mundial de Fútbol

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    Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS se unen para celebrar la final del Mundial de Fútbol
    Madonna salió al campo acompañada por Ronaldo y Ronaldinho para abrir este espectáculo. FOTO: EFE.

El espectáculo del medio tiempo del partido España vs Argentina reunió a grandes estrellas en Miami para la conclusión de este encuentro internacional

Con el marcador en 0-0 los equipos de España y Argentina regresaron a los vestidores mientras el campo comenzó a llenarse de color y “Music”, el tema con el que Madonna abrió el Show de Medio Tiempo del partido final del Mundial de Fútbol de la FIFA.

En un estilo ochentero, acompañada por bailarines en patines y hasta por Ronaldo y Ronaldinho, y subida a un buggy, la cantante dio inició al evento desde las entrañas del estadio hasta salir a la cancha, para continuar con más invitados.

La Reina del Pop tomó el escenario con esta única canción, antes de que el director Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Simon Bolívar y la Filarmónica de Nueva York y los Muppets continuaran con el espectáculo, interpretando una versión sinfónica de “Seven Nation Army” de The White Stripes, uno de los momentos más destacados en redes sociales.

Tras ellos salieron los esperados artistas surcoreanos BTS, que llenaron de gritos y vítores el Estadio Nueva York Nueva Jersey, sede del encuentro deportivo, cantando “Dynamite” y seguidos de una inesperada participación del personaje Ted Lasso, el coach de la popular serie de Apple TV+ interpretado por Jason Sudeikis, quien marcó el cambio para Justin Bieber.

La estrella pop salió al campo en modo acústico cantando “Everything Hallelujah” y le pasó la batuta a Shakira, quien acompañada por Burna Boy interpretó el himno de este mundial: “Dai Dai”. Estuvieron presentes también los ganadores del concurso Dai Dai Challenge y el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales.

El espectáculo cerró con un coro de estudiantes de primaria de Staten Island.

Con información de EFE y AP.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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