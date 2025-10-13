¿Quién fue La Taconera?... La aterradora historia que estremece las calles de Saltillo

Una de las noches, al regresar después de ausentarse mucho tiempo, descubrió a su madre muerta y sola en la casa. El silencio, la culpa y el dolor la consumieron. Algunos relatos sostienen que cayó en una profunda depresión; otros dicen que se suicidó.

Durante el día cumplía con su rol de hija cuidadora; pero por las noches, se vestía con tacones elegantes y salía para verse con un amante. El sonido de sus pasos con tacones al caminar por las calles vacías le dio su sobrenombre: La Taconera .

La Taconera es una de las leyendas más populares de Saltillo , Coahuila. Se cuenta que fue una joven mujer que vivía en el Centro Histórico —en una casa modesta de la calle del Camposanto, hoy conocida como calle Juárez —y que cuidaba devotamente de su madre enferma.

Desde entonces, se dice que su alma no descansa. El arrepentimiento le habría impedido encontrar paz, pues dejó morir a su madre sin compañía, y ese abandono es el motor de su pena eterna.

MANIFESTACIONES Y TESTIMONIOS PARANORMALES

Los relatos populares coinciden en que por las noches, en calles como Juárez y Bravo del centro de Saltillo, se escucha el sonido claro de tacones caminando sobre pavimento o empedrado. Pero al salir a ver quién produce ese ruido... nadie aparece.

Algunas versiones advierten que si uno intenta seguir el eco del taconeo, podría ocurrir algo malo: desde perderse, hasta verse sorprendido por la aparición del espectro.

También se dice que el fantasma recorre siempre la misma ruta: parte de calle Juárez, cruza Bravo, baja hacia Hidalgo y se dirige hacia el poniente de la ciudad, hacia donde los antiguos establos y terrenos menos urbanizados se situaban en el pasado cerca del Ateneo Fuente.

VERSIONES Y VARIACIONES DE LA LEYENDA

Como toda leyenda popular, existen múltiples versiones con diferencias en algunos detalles:

• En el nombre de la joven (“María” es citado en algunas narraciones).

• En la forma de su muerte: depresión, suicidio, enfermedad por culpa.

• En la amenaza que implica escucharla: algunas historias advierten peligro físico si la sigues, otras simplemente describen su presencia fantasmagórica como perturbadora.

SIGNIFICADO CULTURAL Y LECCIÓN MORAL

La Taconera no es solo una historia de terror; funciona como una advertencia moral. Enseña sobre la responsabilidad filial, la culpa por abandonar obligaciones familiares, la importancia de valorar a los mayores.

Además, forma parte del folclore saltillense: se cuenta en reuniones familiares, recorridos nocturnos de leyendas, contenido en redes sociales, podcasts y medios locales, lo que refuerza la identidad local y el misterio que evoca el centro histórico de Saltillo.

DATOS CURIOSOS

• Aunque no se conoce con certeza la fecha de origen de la leyenda, relatos locales dicen que existe desde hace muchas décadas, posiblemente más de 60 años.

• No hay documentos oficiales que prueben la existencia de la joven ni de su madre como en la leyenda; la historia se basa en tradición oral.

• En tiempos recientes, la leyenda se viralizó en TikTok y podcasts paranormales, lo que generó incremento de personas que dicen escuchar los taconeos.

La Taconera personifica uno de los relatos más emblemáticos de Saltillo: un fantasma en pena cuyo sonido de tacones despierta la imaginación de quienes transitan el centro histórico por la noche. Aunque no se ha comprobado científicamente, el miedo y la fascinación persisten, pues la leyenda sigue viva en la voz de vecinos, medios y visitantes.

Si alguna vez caminas por las calles Juárez o Bravo al caer la noche... escucha bien. Quizá solo sea el viento, o tal vez... el eco de una alma que busca redención.