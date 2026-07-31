¿Quiénes deben vincular su línea telefónica antes del 15 de agosto?

La iniciativa nacional de identificación de líneas se buscó implementar a principios de 2026, con el objetivo de eliminar el anonimato y así prevenir los fraudes o extorsiones por teléfono celular.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) anunció un periodo de tiempo adicional para el registro de números celulares con la CURP de cada persona; esto debido a que hubo una tasa baja en la vinculación de líneas telefónicas por parte de los usuarios.

La nueva fecha de registro se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2026. Se llevará a cabo de manera paulatina; esto será según el último dígito del número telefónico del usuario. La nueva fecha aplica para los usuarios con servicio de una modalidad de prepago y pospago, en cualquier compañía telefónica que tenga conexión en México.

Los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termine en 0 deberán completar el registro obligatorio de su línea a más tardar el próximo sábado 15 de agosto, como parte del calendario escalonado publicado por la CRT.

Hasta el momento suman cerca de 63 millones de líneas telefónicas registradas en México de un total de 144.5 millones de líneas móviles activas. El registro se realiza con datos de identificación, sea CURP o RFC.

¿QUÉ PASARÁ SI NO VINCULASTE LA LÍNEA CON EL CURP?

Una vez vencida la fecha, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculados dentro de un plazo de 72 horas.

Los usuarios solo podrán hacer llamadas a servicios de emergencia, atención ciudadana y al operador telefónico; las únicas notificaciones que el móvil recibirá son las alertas de sismo. Las otras cualidades de comunicación serán restablecidas hasta el registro correspondiente.

El trámite es gratuito y debe realizarse directamente con la empresa telefónica; se comparte la opción de portal digital o en un centro de atención. La CRT aclaró que la información permanece bajo resguardo de las compañías de telefonía conforme a la legislación de protección de datos personales.