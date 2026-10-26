¿Quieres saber el Precio de Gasolina Magna, Premium y Diésel?... Profeco comparte su mapa virtual

El titular de la dependencia, Iván Escalante , presentó la actualización durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la semana anterior advirtiera que el litro de gasolina Premium se comercializaba en algunas estaciones por encima de los 30 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) actualizó su mapa virtual para incluir los precios de la gasolina Premium en México. Con esta modificación, los automovilistas pueden consultar información sobre los costos de los tres principales combustibles que se venden en las estaciones de servicio: Magna, Premium y diésel.

La herramienta permite revisar los precios registrados en distintas estaciones de servicio y ubicar los establecimientos que ofrecen combustibles a menor o mayor costo. La incorporación de la Premium amplía la información disponible para quienes buscan comparar precios antes de cargar gasolina.

“Como siempre, presentarles el mapa virtual, en donde ya está incluida la capa de precios de la gasolina Premium, recuerdan que sólo estaba la gasolina regular y el diésel. Ahora ya agregamos la capa del precio de la gasolina Premium”, expresó.

CÓMO CONSULTAR EL MAPA DE PRECIOS DE PROFECO

El mapa virtual de la Profeco funciona como una herramienta de consulta para conocer cuánto cuesta el litro de combustible en diferentes puntos del país. Su objetivo es facilitar la comparación entre estaciones y dar mayor información a los consumidores al momento de elegir dónde abastecer sus vehículos.

Para utilizarlo, los automovilistas deben ingresar al mapa habilitado por la dependencia y seleccionar el tipo de combustible que desean consultar. Las opciones disponibles incluyen gasolina Magna, gasolina Premium y diésel.

Una vez seleccionada la categoría, es posible revisar los precios reportados para las estaciones registradas en la plataforma. Esta información permite identificar diferencias entre establecimientos y conocer cuáles venden cada combustible a un costo más elevado o más bajo.

La actualización cobra relevancia en el caso de la gasolina Premium, debido a que la Profeco había advertido sobre precios superiores a los 30 pesos por litro en algunos puntos de venta.

El acceso directo a la herramienta puede consultarse en el portal oficial de la Profeco.

CASI 88% DE LAS GASOLINERAS VENDE EL DIÉSEL A 27 PESOS O MENOS

Durante la presentación de la sección Quién es quién en los precios, Escalante también informó sobre los avances de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización en el Precio del Diésel.

De acuerdo con los datos expuestos por el procurador, 9 mil 33 estaciones de servicio, equivalentes al 87.9% del sector gasolinero, venden el litro de diésel a 27 pesos o menos.

La cifra se relaciona con la renovación del acuerdo entre el Gobierno de México y representantes del sector gasolinero, cuya vigencia se extendió durante seis meses para mantener la estabilidad en el precio de este combustible.

El diésel es utilizado principalmente por vehículos de carga, transporte público y diversas actividades productivas, por lo que sus variaciones de precio pueden repercutir en los costos de traslado de mercancías y servicios.

La Profeco mantiene el seguimiento de esta estrategia mediante sus reportes de precios, con los que busca identificar el comportamiento del mercado y las estaciones que se ajustan al acuerdo.

DATOS CLAVE DEL MAPA VIRTUAL DE PROFECO

· Gasolina Magna: ya estaba incluida en la herramienta de consulta.

· Gasolina Premium: se incorporó como una nueva categoría de precios.

· Diésel: también forma parte del mapa virtual.

· Precio de referencia para el diésel: 27 pesos por litro o menos en las estaciones que cumplen con el acuerdo.

· Estaciones que reportan ese precio: 9 mil 33, equivalentes al 87.9% del sector, según la información presentada por Profeco.