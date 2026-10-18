Buen Fin 2026: Profeco activa comparador de precios para detectar descuentos reales

Con el Buen Fin 2026 cada vez más cerca, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó una plataforma digital para que los consumidores comparen precios antes de realizar sus compras y puedan identificar si las promociones representan un ahorro real.

La herramienta, denominada Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, permite consultar los costos de distintos artículos en establecimientos comerciales, así como revisar las variaciones que han tenido antes de la jornada de descuentos, programada del 13 al 17 de noviembre.

El objetivo es que las personas organicen sus compras con anticipación, comparen alternativas y eviten dejarse llevar por ofertas que no necesariamente representan una reducción significativa en el precio.

¿CÓMO FUNCIONA EL COMPARADOR DE PRECIOS DE PROFECO?

La plataforma concentra información de productos de distintas categorías y facilita la consulta de sus precios en comercios participantes en el levantamiento de datos.

Entre la información disponible se encuentran el precio mínimo, máximo y promedio de cada artículo, además de un historial de sus variaciones. Estos datos permiten conocer cuánto costaba un producto antes de las promociones y comparar las opciones disponibles.

Para ingresar, los usuarios deben visitar el sitio oficial: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/.

Una vez dentro, es necesario seleccionar la ciudad donde planean comprar, elegir una categoría y buscar el producto de interés mediante sus características, marca y modelo.

El portal muestra los precios registrados en diferentes establecimientos y, cuando está disponible, la dirección de las tiendas donde se comercializa cada artículo.