Buen Fin 2026: Profeco activa comparador de precios para detectar descuentos reales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La herramienta digital permite consultar costos mínimos, máximos y promedio de productos en distintas tiendas.
Con el Buen Fin 2026 cada vez más cerca, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó una plataforma digital para que los consumidores comparen precios antes de realizar sus compras y puedan identificar si las promociones representan un ahorro real.
La herramienta, denominada Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, permite consultar los costos de distintos artículos en establecimientos comerciales, así como revisar las variaciones que han tenido antes de la jornada de descuentos, programada del 13 al 17 de noviembre.
El objetivo es que las personas organicen sus compras con anticipación, comparen alternativas y eviten dejarse llevar por ofertas que no necesariamente representan una reducción significativa en el precio.
¿CÓMO FUNCIONA EL COMPARADOR DE PRECIOS DE PROFECO?
La plataforma concentra información de productos de distintas categorías y facilita la consulta de sus precios en comercios participantes en el levantamiento de datos.
Entre la información disponible se encuentran el precio mínimo, máximo y promedio de cada artículo, además de un historial de sus variaciones. Estos datos permiten conocer cuánto costaba un producto antes de las promociones y comparar las opciones disponibles.
Para ingresar, los usuarios deben visitar el sitio oficial: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/.
Una vez dentro, es necesario seleccionar la ciudad donde planean comprar, elegir una categoría y buscar el producto de interés mediante sus características, marca y modelo.
El portal muestra los precios registrados en diferentes establecimientos y, cuando está disponible, la dirección de las tiendas donde se comercializa cada artículo.
¿QUÉ PRODUCTOS SE PUEDEN COMPARAR PARA EL BUEN FIN 2026?
El comparador incluye artículos de distintas categorías, principalmente productos que suelen tener una alta demanda durante las campañas comerciales de noviembre.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Cómputo y celulares: computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
- Televisores y video: televisores, proyectores y equipos relacionados.
- Audio y sonido: bocinas, barras de sonido y sistemas estéreo.
- Electrodomésticos: aspiradoras, planchas y otros aparatos para el hogar.
- Línea blanca: refrigeradores, lavadoras y estufas.
- Cocina y ventilación: diversos equipos para preparar alimentos y mejorar las condiciones del hogar.
La disponibilidad de información depende de los productos y establecimientos incluidos en la plataforma.
¿CÓMO SABER SI UNA OFERTA DEL BUEN FIN ES REAL?
Uno de los principales beneficios del comparador es que permite revisar la evolución de los precios antes de comprar.
Con esta información, los consumidores pueden detectar si un descuento representa una ventaja frente al costo registrado previamente o si existen otras tiendas con precios más bajos.
Profeco recomienda consultar los precios con anticipación, establecer un presupuesto y priorizar las compras necesarias. También es importante comparar productos de la misma marca y modelo para evitar diferencias que dificulten la evaluación.
PROFECO RECOMIENDA REVISAR LOS PRECIOS ANTES DE COMPRAR
Aunque la plataforma facilita la comparación, los precios publicados son referencias correspondientes al momento en que fueron recopilados y pueden cambiar de un día a otro.
Por ello, conviene verificar el costo final directamente con el establecimiento antes de realizar el pago.
Con el Buen Fin 2026 previsto del 13 al 17 de noviembre, consultar esta herramienta con anticipación puede ayudar a los consumidores a planificar sus gastos, reconocer mejores oportunidades y tomar decisiones de compra más informadas.