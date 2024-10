¿Quieres un Crédito Infonavit? Así puedes consultar tus puntos

La suma de todos estos factores es la que determina si el trabajador es candidato para un crédito Infonavit. Los puntos pueden incrementarse con el tiempo y, si aún no has alcanzado el puntaje mínimo, podrías considerarlo en un futuro cercano.

Es importante mencionar que si no puedes consultar tus puntos o realizar la precalificación, puede deberse a diversas razones, como la falta de aportaciones de tu empleador, errores al ingresar tus datos, o por no tener una relación laboral vigente.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDES CONSULTAR TUS PUNTOS O PRECALIFICAR?

En algunos casos, los trabajadores pueden enfrentar dificultades al momento de consultar sus puntos o realizar la precalificación en línea. A continuación, te presentamos los motivos más comunes por los cuales esto podría suceder:

- Relación laboral no vigente: Si el sistema no detecta una relación laboral en el bimestre anterior, podrías no cumplir con el requisito de cotización.

- Aportaciones incorrectas: Puede ser que tu empleador no haya realizado las aportaciones correspondientes a tiempo.

- Errores en los datos personales: Si introduces incorrectamente tu NSS o tu fecha de nacimiento, el sistema podría no reconocer tu perfil.

- Crédito Infonavit vigente: Si ya tienes un crédito Infonavit activo, no puedes realizar una nueva consulta para otro crédito.

- Tipo de crédito no aplicable: Existen ciertas modalidades de crédito, como los programas Unamos Créditos o Crédito Conyugal, que pueden no estar disponibles para algunos trabajadores.

Es recomendable verificar cada uno de estos puntos antes de intentar nuevamente la consulta.

PRECALIFICAR: EL PRIMER PASO PARA OBTENER TU CRÉDITO INFONAVIT

Una vez que hayas comprobado que tienes los puntos necesarios, el siguiente paso será completar el proceso para la obtención de tu crédito. Esto incluirá la presentación de documentos necesarios, como comprobante de ingresos y reporte de tu subcuenta de vivienda, además de realizar un cálculo más específico de tu capacidad de pago y del financiamiento máximo que podrías recibir.

Además, se recomienda estar al tanto de los plazos de aprobación y los requerimientos adicionales que podrían surgir en el proceso. Tener los puntos necesarios es solo el primer paso; mantener una situación crediticia estable y una buena relación laboral también son factores clave para hacer realidad la compra de tu vivienda.

Con estos pasos y recomendaciones, los trabajadores pueden tener un panorama más claro de cómo acceder a un crédito Infonavit, y qué acciones deben tomar para alcanzar el puntaje necesario y hacer realidad su sueño de comprar una casa en México.