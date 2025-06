Quiero viajar en crucero, pero ¿necesito visa americana aunque no desembarque en EU?

Las vacaciones en un crucero suelen representar estar alejados del trabajo, los pendientes se quedan en casa y solo queda disfrutar de las actividades a bordo de un barco en medio del mar.

Sin embargo, qué pasa con los documentos indispensables, ya que no todos los países solo aceptan tu pasaporte para ingresar a su territorio, aunque no desembarques en sus puertos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Puedo renovar mi visa vencida después de 4 años?

¿NECESITO VISA SI MI CRUCERO PASA POR EU?

Este es el caso de Estados Unidos, se necesita visa para viajar en crucero, incluso si no se desembarca en el territorio. Es decir, si tu crucero comienza, finaliza o hace escala en puertos estadounidenses, autoridades pedirán la visa de turista B1/B2 si el crucero parte de una ciudad, aunque haga paradas en otro país, además de si necesitas desembarcar o visitar la ciudad durante tu recorrido.

Por otro lado, si eres ciudadano de países que participan en el VWP, pueden ingresar a Estados Unidos sin visa de turismo o negocios por un período de 90 días, al obtener una autorización ESTA antes de viajar.

No obstante, no necesitar visa americana cuando el crucero no toca ningún puerto de Estados Unidos, al momento de zarpar o finalizar su ruta en barco.