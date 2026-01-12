¿Rechazas las llamada de SPAM? ¡Cuidado!... Esto es lo que sí funciona de verdad para que no te acosen

/ 12 enero 2026
    ¿Rechazas las llamada de SPAM? ¡Cuidado!... Esto es lo que sí funciona de verdad para que no te acosen
    Rechazar una llamada de SPAM parece la reacción lógica, pero expertos en ciberseguridad y inteligencia artificial advierten que este gesto puede ser contraproducente. VANGUARDIA/ARCHIVO

Rechazar llamadas SPAM puede validar tu número y generar más acoso telefónico. Descubre qué hacer de verdad para frenar las llamadas no deseadas

Rechazar una llamada de un número desconocido se ha convertido en un acto reflejo. Sin embargo, según Nona, profesora y divulgadora en inteligencia artificial, este gesto aparentemente inocente puede enviar una señal clara a los sistemas de marcación automática: tu número existe y está activo.

En el ecosistema de los call centers, marcadores automáticos y redes de estafas telefónicas, cada intento deja un registro técnico. No es lo mismo que la llamada no conecte a que sea rechazada de inmediato. Esa diferencia puede marcar si un número se clasifica como “inactivo” o “potencialmente rentable”.

El objetivo del SPAM no siempre es que contestes o caigas en el engaño a la primera. Muchas campañas solo buscan validar bases de datos. Una vez confirmado, tu número puede circular con mayor frecuencia, lo que explica por qué las llamadas no disminuyen, sino que se multiplican.

CÓMO FUNCIONA LA VALIDACIÓN DE NÚMEROS

Antes de que suene tu teléfono, tu número ya pudo haber pasado por varias listas comerciales. Al registrarte en aplicaciones, tiendas en línea o servicios digitales, tu contacto puede terminar en mercados de datos, legales o no, donde se agrupa con otros perfiles.

Cuando un sistema automatizado llama, analiza el resultado

• No conecta

• Da tono y nadie responde

• Se rechaza al instante

• Se atiende o hay interacción

Cada opción aporta información. Rechazar confirma actividad humana. Atender o presionar teclas confirma aún más interés. Por eso, desde la seguridad digital, se insiste en reducir al mínimo cualquier tipo de interacción.

La llamada, en realidad, empieza mucho antes de que suene. Comienza cuando tu número entra en una base de datos y se mantiene viva cada vez que reaccionas, incluso con un simple “colgar”.

QUÉ SÍ FUNCIONA PARA FRENAR EL SPAM

La estrategia más eficaz se divide en dos niveles. El primero es inmediato y cotidiano. Consiste en no devolver llamadas a números extraños, no dialogar con robots, no presionar teclas para “darte de baja” y aprovechar sin culpa los filtros y bloqueadores del propio celular.

El segundo nivel es administrativo y menos impulsivo, pero más duradero. Implica retirar consentimientos otorgados a empresas, revisar políticas de privacidad y darte de alta en sistemas de exclusión publicitaria cuando existan. Estas acciones atacan la raíz del problema: el uso legal de tu dato.

Aunque no produce la satisfacción instantánea de rechazar con enojo, este enfoque reduce la circulación de tu número en listas comerciales y, con el tiempo, disminuye la frecuencia de llamadas.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL SPAM TELEFÓNICO

• Muchas campañas de SPAM solo buscan confirmar números activos, no vender

• Un número validado puede revenderse varias veces en distintos mercados de datos

• Los filtros del celular aprenden del silencio más que del rechazo

• Menos interacción suele traducirse en menos llamadas a mediano plazo

En conclusión, rechazar llamadas de SPAM no siempre es la mejor defensa. En un entorno dominado por automatización y datos, el silencio estratégico y la gestión consciente de tus consentimientos siguen siendo las herramientas más efectivas para recuperar la tranquilidad telefónica.

