Recomendaciones de la CFE para evitar un ‘sustazo’ en tu recibo de luz y ahorrar con tu aire acondicionado

Aunque la primavera está en su punto medio, las olas de calor y las temperaturas de hasta 40 °C se viven en gran parte de la República Mexicana. Por lo que el aire acondicionado ayuda a mitigar el calor y se convierte en el electrodoméstico favorito del hogar. Sin embargo, también es de los que más gastan luz; por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartió las mejores recomendaciones para evitar que tu minisplit te deje ‘sin un peso’ en el verano y las recientes olas de calor. El uso del aire acondicionado se ha vuelto tan común en regiones al norte y sur de México por las condiciones de calor que se vive ahí, tanto así como otros electrodomésticos como los refrigeradores, calefactores, sistemas de bombeo de agua, lavadoras y secadoras.

RECOMENDACIONES DE CFE PARA AHORRAR EN LA TEMPORADA DE CALOR Con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética (5 de marzo), la CFE recordó a sus clientes el adoptar prácticas de ahorro y uso responsable de la energía como parte del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE). Sobre los aires acondicionados, CFE recomienda: - Reemplazar el A/C cuando tengan más de 10 años de antigüedad;

- No adquirir equipos usados, porque podrían generar altos consumos de energía;

- Elegir la capacidad de acuerdo con las dimensiones del espacio de uso, es decir, las toneladas del minisplit dependerá de los metros cuadrados de la habitación;

- Cada seis meses, realizar mantenimientos preventivos y limpieza a filtros, evaporador y condensador. Al comprar un nuevo equipo, toma en cuenta que:

- Cuente con tecnología inverter;

- Su capacidad sea adecuada a las dimensiones de la habitación;

- Sean instalados en un lugar adecuado;

- Cuenten con las etiquetas de eficiencia energética (Sello FIDE, Etiqueta Energy Star y etiquetas correspondientes a las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética);

- Que su mantenimiento sea fácil;

- Tenga garantía;

- Produzca poco ruido.

LA TEMPERATURA IDEAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DURANTE OLAS DE CALOR La Comisión Federal de Electricidad recomienda ajustar la temperatura del aire acondicionado a 25º para ahorrar en el recibo de luz; señala que reducir la temperatura por debajo de este nivel incrementa el consumo de energía entre un 4 y un 6% por cada grado adicional que se disminuya. Puntos claves para optimizar el uso de energía eléctrica en el hogar: - Debe instalarse lejos de fuentes de calor como lámparas o la estufa, además no debe darle el sol;

- Si las habitaciones con aire acondicionado no tienen aislamiento térmico correcto, el aparato trabaja con ineficiencia: por ejemplo, quizá se tenga que ajustar a 20º para alcanzar una temperatura real de 25º. De esta forma, podrás disminuir el consumo de energía y utilizar el aire acondicionado para contrarrestar las olas de calor sin preocuparte por el aumento en el recibo de luz.

OTRAS RECOMENDACIONES DE CFE PARA AHORRAR ENERGÍA EN EL HOGAR La palabra clave del ahorro es la eficiencia energética, ocasionando hacer más con menos costo energético, sin afectar el bienestar ni la comodidad de los usuarios. Recomiendan iniciar con acciones sencillas y que no impliquen costos, hasta adoptar la mejor en los hábitos de consumo de energía y considerar que ciertas medidas requieren una inversión que generará mayores beneficios. Por lo que en el hogar se recomienda: - Sustituye la iluminación por focos con tecnología LED;

- Elige pantallas con tecnología LED;

- Revisa el estado de las instalaciones eléctricas del hogar, con personal calificado;

- Considera la construcción bioclimática en nuevas viviendas;

- Si es posible, reemplazar los equipos electrónicos con más de diez años de antigüedad. Además del aire acondicionado, al adquirir un nuevo electrodoméstico es conveniente revisar que cuente con un distintivo de eficiencia energética, se trata del Sello FIDE, Etiqueta Energy Star y etiquetas correspondientes a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Eficiencia Energética, mismo que puede comprobarse su consumo eléctrico. Mientras que los electrodomésticos con motor o compresor deben tener tecnología inverter, que regula inteligentemente su velocidad. Ten en cuenta que los equipos que más energía gastan en el hogar son los refrigeradores, aires acondicionados, calefactores, sistemas de bombeo de agua, lavadoras, secadoras y consolas de videojuegos, por lo que en general, es recomendable sustituirlos cuando presentan fallas recurrentes, su tecnología es obsoleta o tienen más de diez años de uso.

VENTILADOR DE TORRE, ABANICO DE ASPAS O AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL, ¿CUÁL ES MEJOR? Ventiladores de Torre: Elegantes y Silenciosos Los ventiladores de torre se han ganado un lugar en los hogares por su diseño moderno y minimalista. Su funcionamiento a base de oscilación vertical genera una brisa suave y uniforme, perfecta para espacios pequeños y medianos. Además, son “extremadamente silenciosos”, ideales para dormitorios o zonas donde se busca tranquilidad. Sin embargo, cabe destacar que no enfrían el ambiente, solo redistribuyen el aire existente. Esto significa que en climas muy húmedos o calurosos, su efectividad puede verse limitada. Abanico de Aspas: Potencia Clásica Los ventiladores de aspas, por su parte, son la opción tradicional y confiable. Ofrecen mayor potencia de flujo de aire, lo que los hace ideales para refrescar espacios amplios o con poca ventilación. Sin embargo, suelen ser más ruidosos que los de torre y su diseño puede resultar menos estético. Además, las aspas giratorias pueden representar un riesgo para niños pequeños o mascotas. Aire Acondicionado Portátil: Frío Garantizado Para aquellos que buscan la máxima frescura, el aire acondicionado portátil se presenta como la solución definitiva. Enfría el aire de forma eficiente, reduciendo la temperatura ambiente de manera notable. No obstante, son los más costosos de las tres opciones y algunos de ellos requieren instalación de mangueras y conductos de evacuación de aire caliente. Además, su consumo energético es mayor, lo que se traduce en un mayor impacto en la factura de la luz. ¿Cuál elegir? La decisión final dependerá de tus necesidades y presupuesto. Si buscas una opción elegante, silenciosa y para espacios pequeños, el ventilador de torre es una buena opción. Si necesitas potencia para refrescar espacios amplios, el ventilador de aspas te dará lo que buscas. Y si lo que priorizas es el frío garantizado, el aire acondicionado portátil es la mejor alternativa, aunque ten en cuenta su costo y consumo energético. Recuerda que la clave para combatir el calor está en la combinación. Un ventilador puede ser suficiente para refrescar una habitación por la noche, mientras que un aire acondicionado portátil te ayudará a mantener una temperatura agradable durante el día.

¿QUÉ ES PAESE? PAESE, o el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, es el área de la CFE encargada de promover una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía dentro y fuera de la empresa, así como estandarizar acciones con la integración de proyectos y difusión de campañas que contribuyen al ahorro y uso eficiente de la energía. Con ello, CFE lleva a cabo proyectos de eficiencia energética, diagnósticos energéticos en centros de trabajo y Evaluaciones de Tecnologías Ahorradoras (ETA), útiles para distribuidores, fabricantes y entidades gubernamentales en materia de alumbrado público. También fortalece la cultura del ahorro de energía a través de campañas de difusión para promover medidas de ahorro, tecnologías limpias, como paneles solares y generación distribuida, entre otras actividades de difusión.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

Publicidad