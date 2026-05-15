Anuncia CFE suspensión de servicio en Apodaca y Pesquería, Nuevo León

MONTERREY, NL.-La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la suspensión temporalmente del suministro de energía eléctrica este sábado en seis colonias de Apodaca y Pesquería. Mediante un comunicado, la CFE informó sobre el corte.

“Con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región”, informó. El corte se efectuará el sábado 16 de mayo, entre las 10:00 y 16:00 horas, en las siguientes colonias de Apodaca: Residencial San Benito, Privalia Huinalá, Misión de San Javier y Terranova. COLONIAS AFECTADAS EN PESQUERÍA Las colonias afectadas en Pesquería será en Lomas de San Martín y Cantoral.

“De acuerdo con estándares nacionales e internacionales de seguridad, el mantenimiento no se puede realizar con las líneas energizadas, ya que se debe proteger a la población y a la red eléctrica”, justificó CFE.

La empresa estatal agradeció a todos los usuarios que se verán afectados su comprensión y puso a disposición el número telefónico 071 para atender reportes, dudas o aclaraciones. Hace sólo unos días la Comisión dio a conocer acerca de interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de Juárez y Apodaca por trabajos similares de mantenimiento y actualización de

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