Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este lunes, la extensa circulación de la tormenta tropical “Polo” ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

Una gran masa de aire frío y un Ciclón Tropical se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México aunado a inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

Canales de baja presión en el interior del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical núm. 40 que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional, además de la aproximación de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y lluvias muy fuertes en Tabasco.

A su vez, se prevén vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Así mismo, durante el martes, al ingresar al sur de las costas de Guerrero, la onda tropical núm. 40 será absorbida por la circulación de dicho sistema.

El martes, un posible ciclón tropical continuará desplazándose lenta y paralelamente frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Su extensa circulación aunada a la aproximación de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados del Pacífico Central y Sur Mexicano.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, ocasionará fuertes rachas de vientos en dicha región.

El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del país, aunados a vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y divergencia en altura , ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, occidente, centro y oriente del país.

A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el norte y centro de México, así como viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el miércoles y jueves el frente frío se desplazará gradualmente sobre el norte del golfo de México, mientras que su masa de aire frío asociada ingresará al norte y noreste del país, estos sistemas en interacción con un canal de baja presión , una circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en los estados de la vertiente del golfo de México, el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 16 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 27 y mínima de 16.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (norte, centro y sur), Oaxaca (costa y sur) y Chiapas (centro, sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Michoacán (costa y sur), Guerrero (costa y sur) y Tabasco (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (este y sur), Colima, Morelos, Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos y Tabasco.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Guerrero y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa (sur), Nayarit Jalisco, Colima y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.