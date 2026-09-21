SEP rinde cuentas al pueblo de México; celebra que más de 20 millones de estudiantes tendrán beca en 2026

El funcionario expuso los resultados durante La Mañanera del Pueblo , donde detalló que el Sistema Educativo Nacional está integrado por más de 34 millones de estudiantes, alrededor de 2.2 millones de docentes y más de 263 mil escuelas. Del total de alumnos, 28 millones, equivalentes a 83 por ciento, estudian en instituciones públicas.

Más de 20 millones de estudiantes recibirán una beca durante 2026, de acuerdo con el balance presentado por el secretario de Educación Pública ( SEP ) , Mario Delgado , sobre los avances de la política educativa del Gobierno federal.

Delgado señaló que durante la actual administración se han incorporado 11 millones de nuevos becarios mediante distintos programas dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior. Para el ciclo 2026-2027, la SEP confirmó que existe cobertura universal de becas para primaria, secundaria y bachillerato.

BECAS Y APOYOS LLEGAN A MÁS ESTUDIANTES

La ampliación de los apoyos económicos forma parte de los principales puntos expuestos por la SEP. La dependencia ha señalado que la Beca Universal Rita Cetina alcanzó en 2026 a estudiantes de primaria y secundaria, mientras que otros programas atienden a jóvenes de educación media superior y superior.

El balance presentado por Delgado también incluyó acciones relacionadas con infraestructura escolar. A través de La Escuela es Nuestra, el gobierno reportó intervenciones en decenas de miles de planteles para mejorar espacios educativos y atender necesidades definidas por las propias comunidades escolares.

La información oficial más reciente señala que durante 2026 el programa había entregado recursos a más de 71 mil escuelas, con una inversión social superior a 22 mil millones de pesos.

En materia de materiales educativos, el secretario destacó la distribución de 154 millones de libros de texto gratuitos, los cuales, según expuso, estuvieron disponibles en las escuelas desde el inicio del ciclo escolar.

SALUD Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TAMBIÉN AVANZAN

Otro de los puntos abordados fue la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, mediante la cual se realizaron valoraciones a estudiantes de educación primaria. El programa involucra a instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud y DIF.

En educación media superior, la SEP reportó avances en el nuevo Bachillerato Nacional. Para 2026 se contemplan 485 acciones de infraestructura, entre nuevas construcciones, ampliaciones y reconversiones, con las que se proyectan 156 mil 240 nuevos lugares para estudiantes.

La primera generación de este modelo también comenzó a egresar con un esquema de doble certificación. La cifra oficial reportada posteriormente por la SEP fue de 657 mil 520 certificaciones correspondientes al Bachillerato Nacional y a una institución de educación superior.

El gobierno federal plantea ampliar todavía más la capacidad de este nivel educativo. La meta sexenal pasó de 200 mil a 400 mil nuevos lugares en bachillerato, debido a la demanda registrada durante los procesos de inscripción.

EDUCACIÓN SUPERIOR SUMA NUEVOS ESPACIOS

En las universidades también se reportó un crecimiento en la oferta disponible. Mario Delgado informó que durante los dos primeros años de la administración se han generado 245 mil 111 nuevos espacios en Educación Superior.

La plataforma Educación Superior 2026 fue habilitada para que jóvenes que no encontraron lugar en alguna institución pudieran consultar alternativas disponibles. En agosto, la SEP informó que el portal contaba con 37 mil 503 espacios, entre opciones presenciales y virtuales.

Entre las metas de la administración se encuentra alcanzar un millón de nuevos estudiantes en educación superior. El crecimiento de espacios incluye proyectos de universidades públicas, nuevas unidades académicas y ampliaciones de planteles existentes.