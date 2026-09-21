‘Estoy loco’... Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez (Video)

El compositor, de 56 años, explicó que decidió realizar la transmisión sin la intervención de su equipo de trabajo. Incluso señaló que esperaba convertirse en noticia por sus declaraciones y utilizó el calificativo de “loco” para referirse a sí mismo.

El cantautor Aleks Syntek generó reacciones en redes sociales después de realizar una transmisión en vivo en la que habló sobre las críticas que ha recibido y aseguró estar “desequilibrado mental”. Durante el mensaje, el cantante también se comparó con personajes históricos, artistas y figuras religiosas.

La transmisión ocurrió después de los cuestionamientos que recibió por sus interacciones con el público durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez , en Ciudad de México.

“Ya con esto me voy a ganar todos los titulares de periódicos, por decir que estoy loco. Es un juego, niños, es un juego. Si alguien realmente se preocupara por Aleks Syntek, me hubiera llamado”, declaró.

SYNTEK RECONOCE QUE OFRECIÓ DISCULPAS POR LO OCURRIDO

Durante el video, el intérprete reconoció que ofreció disculpas al alcalde de Benito Juárez por lo ocurrido durante las celebraciones. Syntek habló de la situación y anticipó que sus declaraciones podrían generar nuevas críticas.

“Ya le pedí disculpas al alcalde Luis, de la Benito Juárez, porque pues la cagué. Ay, yo creo que no me van a perdonar. Nunca me han perdonado. Cualquier cosa que haga y pida perdón, de todos modos no me van a perdonar, y me van a hacer pedazos”, expresó.

El cantante también habló sobre el origen de su creatividad y atribuyó su talento musical a una creencia espiritual. Al mismo tiempo, rechazó que sus declaraciones tuvieran una intención política.

“¿Saben quién me dio el talento y quién me hizo tocar el piano? Mi Señor, mi Creador. ¿Saben quién permitió que yo hiciera mi pendejad* allá arriba del escenario y hiciera tantas tonterías? Mi Señor, mi Creador, el jefe, Jesucristo”, dijo.

“No me gusta hacer proselitismo religioso ni político. No estoy del lado de la izquierda ni de la derecha”, aclaró.

EL CANTANTE RECHAZA LAS PRESIONES DE LA INDUSTRIA MUSICAL

Syntek explicó que decidió hablar directamente frente a sus seguidores para evitar que alguien cercano interviniera en la transmisión.

“Lo estoy haciendo en vivo para que no me detenga mi mánager, ni mi esposa, ni mis hijos. Nada más les quiero dejar un mensaje”, sostuvo.

El músico también cuestionó las exigencias que enfrenta actualmente la industria musical, particularmente aquellas relacionadas con redes sociales, seguidores y reproducciones digitales.

“Lo único que quiero es tocar. Y no nos están dejando oxígeno para tocar y ser creativos. Lo dice Patch Adams, por eso acabó en el manicomio Patch Adams, porque no le dejaban hacer su creatividad y sus canciones”, expuso.

El intérprete reiteró que no pretende modificar su estilo musical para ajustarse a las tendencias actuales.

“Yo no voy a hacer reguetón ni corridos. Vuélvanse locos todos, pero yo voy a seguir haciendo Aleks Syntek music. Si les caga la música de Aleks Syntek, no la oigan y ya”, sentenció.

También criticó la presión para aumentar seguidores y reproducciones.

“Dejen de estar molestando con que tengo que grabar trendy, con que tengo que tener followers para que me contraten, con que tengo que tener streamings para que me contraten”, expuso.

“Ni Sting, ni Peter Gabriel, ni Jimi Hendrix necesitaron streamings para ser lo que son. Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para libertar a México. Eso es tener huevos, no andar diciendo mamad*s en las redes sociales”, afirmó.

ALEKS SYNTEK SE COMPARA CON DALÍ, FRIDA KAHLO Y JESUCRISTO

La parte más llamativa de la transmisión llegó cuando Syntek aceptó los calificativos que ha recibido en redes y enumeró a distintas personalidades a las que también calificó de “locas”.

“Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”, expresó.

Después hizo otras afirmaciones sobre personajes históricos y figuras públicas, entre ellas Hugo Sánchez, Zague, Paola Rojas, Javier “Chicharito” Hernández y el personaje de El Chavo del Ocho.

Al finalizar, Syntek bromeó con la posibilidad de convertir sus declaraciones en una canción.

“Ese es mi nuevo sencillo y lo voy a lanzar en remix y se llama México está loco. No, no es cierto”, finalizó.