Raúl Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York durante Asamblea de la ONU

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    Raúl Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York durante Asamblea de la ONU
    Raúl Velasco Álvarez se reunió con Malala Yousafzai en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. SRE
Stephanie León
por Stephanie León

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El canciller Raúl Velasco conversó con Malala Yousafzai sobre educación, derechos de mujeres y niñas y cooperación entre gobiernos y sociedad civil

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Raúl Velasco Álvarez, se reunió en Nueva York con la activista paquistaní Malala Yousafzai, defensora del derecho a la educación de mujeres y niñas y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El encuentro ocurrió en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que el funcionario mexicano acudió para participar en distintas actividades y reuniones relacionadas con la cooperación internacional.

A través de sus redes sociales, Velasco Álvarez informó que conversó con Yousafzai sobre la protección de los derechos de mujeres y niñas y la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobiernos y sociedad civil.

“Platicamos sobre la importancia de trabajar conjuntamente para sumar a más países y fortalecer la cooperación entre gobiernos y sociedad civil para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y niñas, así como prevenir su opresión sistemática”, escribió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-china-buscan-fortalecer-la-cooperacion-y-el-dialogo-politico-sre-IF23263874

MÉXICO COMPARTE AVANCES EN GÉNERO Y EDUCACIÓN CON MALALA

Durante la conversación, el secretario señaló que también compartió con la activista información sobre los avances del Gobierno de México en materia de combate a la discriminación y las desigualdades, particularmente en género y educación.

Velasco Álvarez agradeció a Malala Yousafzai y a su equipo por el encuentro y mencionó el reconocimiento expresado hacia México por el impulso a la Convención sobre la Prevención y Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad.

La reunión se realizó en la sede de la representación de México ante las Naciones Unidas en Nueva York.

¿QUIÉN ES MALALA YOUSAFZAI?

Malala Yousafzai es una defensora de los derechos humanos, particularmente del derecho a la educación de mujeres y niñas. Su activismo comenzó en su distrito natal de Swat, en Pakistán, donde los talibanes paquistaníes habían impuesto restricciones para que las niñas asistieran a la escuela.

Su trabajo en favor de la educación femenina alcanzó reconocimiento internacional y en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en obtener este reconocimiento.

Además de su activismo, Yousafzai ha participado como productora en proyectos de cine y televisión vinculados con distintas temáticas sociales.

RAÚL VELASCO TAMBIÉN SE REÚNE CON PRIMER MINISTRO DE QATAR

Como parte de su agenda en Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores también participó en un desayuno de trabajo organizado por el Foro Económico de Qatar, al que acudió por invitación del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Velasco Álvarez informó que durante el encuentro tuvo oportunidad de conversar con el funcionario qatarí sobre el trabajo conjunto entre México y Qatar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-corea-del-sur-impulsan-acuerdos-en-ingenieria-aeroespacial-ia-defensa-y-seguridad-GE23058583

La conversación también abordó posibles áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México.

Las reuniones forman parte de las actividades del secretario mexicano durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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