Regreso a Clases SEP 2026... ¿A qué temperatura anunciarían la Suspensión de Clases en escuelas públicas?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2025-2026 marca el regreso a clases para el lunes 12 de enero. A nivel federal, la SEP mantiene firme esta fecha, aun cuando el pronóstico climático advierte un descenso considerable de temperaturas en gran parte del país.

De acuerdo con la CONAGUA, el frente frío número 27 provocará heladas matutinas, vientos intensos y temperaturas cercanas o por debajo de cero grados en varios estados del norte y centro de México. Este escenario llevó a autoridades estatales a emitir comunicados preventivos.

Hasta el momento, la postura oficial indica que sí habrá clases, salvo en entidades donde las condiciones climáticas representen un riesgo directo para la salud de los estudiantes. La decisión final, en muchos casos, se toma a nivel local.

¿A QUÉ TEMPERATURA SE SUSPENDEN LAS CLASES SEP?

No existe un lineamiento nacional que establezca una temperatura única para la suspensión de clases SEP. Cada estado define sus propios criterios con base en su contexto climático y en recomendaciones de protección civil y salud.

En entidades como Tamaulipas, la suspensión se determina cuando el termómetro marca 0°C o menos. En rangos de 5 a 1°C, la asistencia queda a criterio de madres y padres de familia.

Este esquema flexible busca evitar afectaciones a la salud de niñas, niños y jóvenes, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas más bajas.

CRITERIOS POR NIVEL EDUCATIVO (FRECUENTES EN EL NORTE DEL PAÍS)

• 0°C o menos: Se suelen suspender actividades o se justifica la falta en niveles de Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial.

• -1°C (un grado bajo cero): Aplica generalmente para estudiantes de Primaria.

• -2°C (dos grados bajo cero): Aplica para el nivel de Secundaria.

CASO COAHUILA: FALTAS JUSTIFICADAS POR GRADOS

En Coahuila, la Secretaría de Educación estatal estableció un esquema detallado por nivel educativo. Si la temperatura registrada media hora antes de la entrada es igual o inferior al umbral señalado, los alumnos pueden no asistir y la falta se considera justificada.

• Educación Inicial, Preescolar y Especial a partir de 0°C

• Primaria con -1°C• Secundaria con -2°C

• Preparatoria con -3°C

• Universidad con -4°C

Este modelo permite que las familias tomen decisiones informadas sin afectar la trayectoria académica de los estudiantes, priorizando la seguridad ante condiciones extremas.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR FRÍO

• La SEP delega la decisión climática a cada estado

• Las temperaturas más críticas se registran antes de las 8:00 a.m.

• Las faltas pueden justificarse sin trámite previo en algunos estados

• El frío extremo afecta más a preescolar y primaria

En conclusión, el regreso a clases enero 2026 sigue firme a nivel nacional, pero la suspensión de clases por bajas temperaturas dependerá de cada estado. Ante el frío extremo, la recomendación es mantenerse informado por canales oficiales y priorizar la salud de los estudiantes.