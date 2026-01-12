Regreso a Clases SEP 2026... ¿A qué temperatura anunciarían la Suspensión de Clases en escuelas públicas?

Información
/ 12 enero 2026
    Regreso a Clases SEP 2026... ¿A qué temperatura anunciarían la Suspensión de Clases en escuelas públicas?
    El regreso a clases SEP está programado para el lunes 12 de enero de 2026, pero la llegada del frente frío número 27 y el pronóstico de temperaturas extremas reactivaron la duda entre padres y alumnos VANGUARDIA/ARCHIVO

Regreso a clases SEP 2026: conoce si se suspenden actividades por bajas temperaturas y a cuántos grados aplica la suspensión escolar en México

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2025-2026 marca el regreso a clases para el lunes 12 de enero. A nivel federal, la SEP mantiene firme esta fecha, aun cuando el pronóstico climático advierte un descenso considerable de temperaturas en gran parte del país.

De acuerdo con la CONAGUA, el frente frío número 27 provocará heladas matutinas, vientos intensos y temperaturas cercanas o por debajo de cero grados en varios estados del norte y centro de México. Este escenario llevó a autoridades estatales a emitir comunicados preventivos.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial

Hasta el momento, la postura oficial indica que sí habrá clases, salvo en entidades donde las condiciones climáticas representen un riesgo directo para la salud de los estudiantes. La decisión final, en muchos casos, se toma a nivel local.

¿A QUÉ TEMPERATURA SE SUSPENDEN LAS CLASES SEP?

No existe un lineamiento nacional que establezca una temperatura única para la suspensión de clases SEP. Cada estado define sus propios criterios con base en su contexto climático y en recomendaciones de protección civil y salud.

En entidades como Tamaulipas, la suspensión se determina cuando el termómetro marca 0°C o menos. En rangos de 5 a 1°C, la asistencia queda a criterio de madres y padres de familia.

Este esquema flexible busca evitar afectaciones a la salud de niñas, niños y jóvenes, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registran las temperaturas más bajas.

CRITERIOS POR NIVEL EDUCATIVO (FRECUENTES EN EL NORTE DEL PAÍS)

• 0°C o menos: Se suelen suspender actividades o se justifica la falta en niveles de Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial.

• -1°C (un grado bajo cero): Aplica generalmente para estudiantes de Primaria.

• -2°C (dos grados bajo cero): Aplica para el nivel de Secundaria.

CASO COAHUILA: FALTAS JUSTIFICADAS POR GRADOS

En Coahuila, la Secretaría de Educación estatal estableció un esquema detallado por nivel educativo. Si la temperatura registrada media hora antes de la entrada es igual o inferior al umbral señalado, los alumnos pueden no asistir y la falta se considera justificada.

• Educación Inicial, Preescolar y Especial a partir de 0°C

• Primaria con -1°C• Secundaria con -2°C

• Preparatoria con -3°C

• Universidad con -4°C

Este modelo permite que las familias tomen decisiones informadas sin afectar la trayectoria académica de los estudiantes, priorizando la seguridad ante condiciones extremas.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR FRÍO

• La SEP delega la decisión climática a cada estado

• Las temperaturas más críticas se registran antes de las 8:00 a.m.

• Las faltas pueden justificarse sin trámite previo en algunos estados

• El frío extremo afecta más a preescolar y primaria

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: familia de Emiliano Aldaco organiza rifa para costear operación cerebral

En conclusión, el regreso a clases enero 2026 sigue firme a nivel nacional, pero la suspensión de clases por bajas temperaturas dependerá de cada estado. Ante el frío extremo, la recomendación es mantenerse informado por canales oficiales y priorizar la salud de los estudiantes.

Temas


Clima
Frente Frío
Regreso A Clases

Organizaciones


SEP

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Desplegó Fiscalía de NL ¡a 36 agentes! para ‘capturar’ a Armando Castilla, director general de VANGUARDIA

Las autoridades ejecutaron un operativo como si se tratara de capturar a un peligroso criminal o a un terrorista
El SAT acusó en noviembre que aseguradoras deducían como gasto propio el IVA de reparaciones e indemnizaciones.

Aprieta SAT a seguros... y se encarecen un 20%

El acceso a la zona nevada requirió una caminata de aproximadamente cuatro kilómetros y equipo especializado para bajas temperaturas.

¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura
La defensiva de los Texans de Houston ha sido clave en la racha de nueve victorias consecutivas que los lleva a los playoffs.

Steelers de Pittsburgh vs Texans de Houston: horarios y detalles de la Ronda de Comodines NFL 2026
Corona. Una Batalla Tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue una de las grandes triunfadoras de la noche con cuatro premios.

¡Una noche de sorpresas! Ganan ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Hamnett’ los máximos galardones de los Globos de Oro 2026
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo