Remesas Finabien, la que más pesos da; diferencia de mil 605 en cuatro envíos: Profeco

El análisis se basó en cuatro envíos mensuales de 400 dólares realizados entre agosto y noviembre. Durante este periodo, otras empresas entregaron $28,571.70 pesos , mientras Finabien otorgó $30,176.73 pesos , lo que representa $1,605 pesos adicionales para las familias mexicanas.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) reveló que Finabien continúa posicionándose como la mejor alternativa para quienes envían dinero desde Estados Unidos hacia México. De acuerdo con el titular César Iván Escalante Ruiz , esta remesadora ofrece el mejor rendimiento gracias a un tipo de cambio más alto y comisiones más bajas.

Según Escalante, esto confirma que la elección de una buena remesadora puede marcar una diferencia significativa en la economía de los hogares que dependen de estos recursos.

FINABIEN, LA MEJOR OPCIÓN DEL AÑO

Finabien destacó por su modalidad de depósito en cuenta o transferencia, donde su combinación de bajo costo y mejor tipo de cambio la situó en el primer lugar del comparativo.

En contraste, remesadoras tradicionales quedaron rezagadas debido a mayores comisiones o un intercambio menos favorable. La transparencia en costos, explicó Profeco, fue determinante para el liderazgo de Finabien.

Esta tendencia se ha mantenido a lo largo de 2025, consolidando a la institución como una herramienta clave para los mexicanos en Estados Unidos que buscan maximizar cada dólar enviado.

COBERTURA Y OPCIONES EN EFECTIVO

Finabien cuenta con una amplia red de 1,700 sucursales distribuidas en 1,215 municipios, lo que facilita la recepción de recursos por parte de familiares en México, sin importar su ubicación.

Para quienes prefieren pagos en efectivo, Profeco señaló que Pangea Money Transfer fue la opción más competitiva del mes. En el extremo opuesto, Western Union volvió a colocarse entre las empresas que menos recursos entregan por el mismo monto enviado.

La recomendación oficial es comparar siempre tipo de cambio y comisiones antes de cualquier envío internacional.

DATOS CURIOSOS

• México recibe más de 63 mil millones de dólares anuales en remesas

• Las remesas representan cerca del 4% del PIB nacional

• El 95% de los envíos provienen de Estados Unidos