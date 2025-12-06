‘Se mantendrá la relación entre México y Estados Unidos’: Sheinbaum informa sobre acuerdos del T-MEC

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que podría dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo con México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar convencida de que la relación entre ambos países se mantendrá.

Ante más de 600 mil personas en el Zócalo en el festejo ‘7 Años de Transformación’, y un día después de haberse reunido con el mandatario estadounidense en Washington D. C., en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ambas economías se necesitan para poder competir con otras regiones del mundo.

‘Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.’

‘En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo’.