‘Se mantendrá la relación entre México y Estados Unidos’: Sheinbaum informa sobre acuerdos del T-MEC

México
/ 6 diciembre 2025
Durante un evento de la FIFA, los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en Washington D. C. por la Copa Mundial 2026

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que podría dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo con México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar convencida de que la relación entre ambos países se mantendrá.

Ante más de 600 mil personas en el Zócalo en el festejo ‘7 Años de Transformación’, y un día después de haberse reunido con el mandatario estadounidense en Washington D. C., en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ambas economías se necesitan para poder competir con otras regiones del mundo.

Durante este año, hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.’

En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo’.

‘¡MÉXICO ES UN PAÍS LIBRE, INDEPENDIENTE Y SOBERANO!’, DICE SHEINBAUM

Indicó que se llegó a un entendimiento en materia de seguridad entre ambas naciones que establece en su inicio cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, y respeto a la soberanía nacional.

Para dejarlo claro envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 en donde se dice claramente:`El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.’

En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!’, exclamó.

La Mandataria federal envió un saludo a los millones de paisanos que viven y trabajan en la Unión Americana, los cuales señaló que no solo ayudan a sus familias en México, sino que son necesarios para el desarrollo del vecino país.

Son héroes y heroínas de la patria. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país’.

