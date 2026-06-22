Se confirman 18 casos más de sarampión en Coahuila

La propagación del sarampión en Coahuila mantiene un ritmo constante. Durante la última semana se confirmaron 18 nuevos casos, elevando la cifra total a 124 contagios confirmados al corte del 18 de junio. Los reportes de la Secretaría de Salud revelan que la tendencia al alza se intensificó tras el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con los reportes más recientes, además de los casos ya confirmados, existen 36 casos sospechosos que se encuentran bajo vigilancia médica, a la espera de los resultados de laboratorio que determinen si portan el virus. A pesar del incremento en los contagios, Coahuila destaca positivamente en las estadísticas de mortalidad. No se han registrado decesos. No obstante, el panorama nacional es diferente. Se han registrado 16 defunciones en lo que va del año, en el Estado no se ha reportado ningún fallecimiento por esta causa ni en 2025 ni en lo transcurrido de 2026. SITUACIÓN NACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE DECESOS A nivel País, se cuenta con un acumulado de 11 mil 771 casos confirmados. La Secretaría de Salud Federal ha documentado que, de las 16 muertes ocurridas este año, la mayoría se concentran en Zacatecas con 5 casos, Ciudad de México y Jalisco con 3 casos cada un, y los estados de Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Durango con un caso por entidad. En un análisis más amplio, se informó que en los últimos 2 años se han acumulado un total de 43 muertes por sarampión en territorio mexicano.

UN LLAMADO A LA VACUNACIÓN El sarampión es descrito como un virus altamente transmisible que se propaga a través de gotas de saliva por vía aérea. Una vez que ocurre el contacto, la enfermedad puede desarrollarse en un lapso de 15 días, manifestándose principalmente a través de ronchas en la piel. Aunque puede parecer un padecimiento común, en personas con sistemas inmunológicos débiles o sin los cuidados adecuados, puede resultar mortal. Las autoridades enfatizaron que la falta de vacunación es el factor común en la mayoría de los casos reportados. Ante esta situación se pidió a los padres de familia asegurarse de que sus hijos reciban el esquema completo de dos dosis para bebés. Aquellas personas que no fueron vacunadas en su infancia deben acudir a las unidades de salud para recibir la inmunización correspondiente.

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