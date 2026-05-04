Salario Diario Integrado del IMSS... ¿Qué hacer si no coincide con el salario que reporta tu patrón?

En términos prácticos, el SDI refleja el ingreso real del trabajador ante el sistema de seguridad social. Por ello, cualquier variación o error en su cálculo puede tener consecuencias directas en el monto de beneficios futuros. “El salario registrado determina lo que recibirás en caso de enfermedad o retiro” , coinciden especialistas laborales.

El Salario Diario Integrado (SDI) es la base sobre la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) calcula prestaciones como incapacidades, pensiones y aportaciones. No se trata solo del sueldo base, sino de una cifra que incluye pagos adicionales como aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones en efectivo.

Un dato relevante es que el SDI debe actualizarse cada vez que hay cambios en el salario o prestaciones del empleado. Sin embargo, en la práctica, no siempre ocurre de forma correcta, lo que genera discrepancias entre lo que el trabajador percibe y lo que está registrado oficialmente.

SEÑALES DE ALERTA Y POSIBLES AFECTACIONES

Detectar un SDI incorrecto no siempre es sencillo, pero hay señales claras. Por ejemplo, cuando el monto de una incapacidad es menor a lo esperado o cuando las semanas cotizadas no reflejan el ingreso real. Estas inconsistencias suelen estar ligadas a un salario reportado por debajo del real.

Entre las afectaciones más comunes se encuentran:· Menores pagos por incapacidades· Reducción en el monto de pensión futura· Aportaciones más bajas a la cuenta de retiro

Un dato curioso es que, según estimaciones del sector laboral, un porcentaje significativo de trabajadores en México ha tenido alguna vez diferencias en su salario reportado ante el IMSS, muchas veces sin darse cuenta durante años.

¿QUÉ HACER SI EL SDI NO COINCIDE?

El primer paso es verificar la información en el portal del IMSS o mediante el estado de cuenta de semanas cotizadas. Ahí se puede consultar el salario con el que el trabajador está registrado. Compararlo con los recibos de nómina es fundamental para detectar irregularidades.

Si existe una diferencia, lo recomendable es acudir directamente con el área de recursos humanos de la empresa. “Es importante agotar primero la vía interna para aclarar cualquier error administrativo”, señalan expertos en relaciones laborales.

En caso de no obtener respuesta o solución, el trabajador puede presentar una queja formal ante el IMSS o acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Este organismo brinda asesoría gratuita y puede intervenir para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Otro punto clave es conservar evidencia: recibos de nómina, contratos y cualquier documento que respalde el salario real. Estos elementos son fundamentales en caso de iniciar un proceso formal.