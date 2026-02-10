¿Sarampión y varicela?... estas son las diferencias, síntomas, formas de contagio y vacunación

Ante este escenario, el Gobierno federal y los estados han reforzado campañas de vacunación masiva , instalación de módulos en espacios públicos y operativos especiales en escuelas y zonas de alto riesgo. Sin embargo, expertos advierten que si no se acelera la inmunización , el país podría enfrentar transmisión sostenida del sarampión durante el resto de 2026.

El brote comenzó en febrero de 2025 , tras la detección de un caso importado procedente de Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido a las 32 entidades federativas . Los estados con mayor número de contagios son Chihuahua , Jalisco , Chiapas , Michoacán , Guerrero y Sinaloa , con Chihuahua y Jalisco concentrando gran parte de los casos activos.

En los últimos meses, México enfrenta un repunte significativo de casos de sarampión , considerado el más grave en décadas. De acuerdo con la Secretaría de Salud y reportes recientes, el país acumula entre 8,400 y 8,459 casos confirmados entre 2025 y lo que va de 2026, además de 27 defunciones asociadas a la enfermedad . Este brote ha puesto en riesgo el estatus de México como país libre de transmisión endémica del virus.

Ante el repunte reciente de casos de sarampión en México, las autoridades sanitarias han reiterado la importancia de no confundir esta enfermedad con la varicela, ya que ambas pueden iniciar con fiebre y erupciones en la piel, pero tienen causas, niveles de contagio y riesgos distintos. Mientras el sarampión es altamente contagioso por vía aérea y puede provocar complicaciones graves como neumonía o inflamación cerebral, la varicela suele ser más leve, aunque también requiere vigilancia. Distinguir sus síntomas y mantener esquemas completos de vacunación es clave para frenar brotes y proteger la salud pública.

DIFERENCIAS ENTRE SARAMPIÓN Y VARICELA

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus del género Morbillivirus. Se caracteriza por fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende por el cuerpo. Su capacidad de propagación es una de las más elevadas entre las enfermedades prevenibles por vacuna.

La varicela, provocada por el virus varicela-zóster, genera fiebre leve o moderada y un sarpullido con ampollas que producen comezón intensa. A diferencia del sarampión, la varicela suele presentar lesiones en distintas fases al mismo tiempo: manchas, ampollas y costras.

Ambas enfermedades pueden parecer similares en etapas tempranas, pero difieren en la gravedad potencial. El sarampión puede derivar en neumonía o encefalitis, mientras que la varicela suele ser más leve, aunque también puede causar complicaciones en adultos o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

SÍNTOMAS Y FORMAS DE CONTAGIO

El sarampión se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o incluso al hablar. Puede permanecer activo en el aire durante horas, lo que lo hace especialmente contagioso en espacios cerrados. Sus síntomas aparecen entre 7 y 14 días después de la exposición.

La varicela se contagia por contacto directo con las ampollas o a través de secreciones respiratorias. Una persona puede transmitir el virus desde uno o dos días antes de la aparición del sarpullido hasta que todas las lesiones forman costras.

En ambos casos, el aislamiento del paciente y la higiene adecuada son medidas esenciales para reducir la propagación, especialmente en entornos escolares o familiares.

VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN

La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y paperas, y es la herramienta más efectiva para evitar brotes. Su aplicación oportuna ha reducido de forma significativa los casos en muchos países.

La vacuna contra la varicela también es segura y eficaz, disminuyendo la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de complicaciones. Su uso ha logrado una reducción notable en hospitalizaciones relacionadas con este virus.

La prevención depende en gran medida de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la información clara para padres y cuidadores. La inmunización no solo protege a quien la recibe, sino que contribuye a la inmunidad colectiva.

DATOS CURIOSOS

· El sarampión puede contagiar hasta al 90% de las personas no vacunadas que estén en contacto cercano

· La varicela puede reactivarse años después como herpes zóster

· La vacunación ha salvado millones de vidas en las últimas décadas