¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión

En las últimas semanas, México ha registrado nuevos casos de sarampión, una enfermedad que muchos consideraban controlada gracias a los programas de vacunación infantil. El repunte ha encendido alertas sanitarias, no solo por la capacidad de contagio del virus, sino por sus efectos a largo plazo en el sistema inmunológico.

Más allá de la fiebre, el exantema y las complicaciones respiratorias, el sarampión puede provocar una condición conocida como amnesia inmunológica, un fenómeno que borra parte de la memoria del sistema inmune, dejando a la persona vulnerable a infecciones que antes podía combatir.

Este riesgo adquiere mayor relevancia ante la disminución de coberturas de vacunación, la movilidad internacional y los brotes recientes reportados en diversas regiones del país, lo que ha llevado a especialistas a reforzar el llamado a la prevención y la inmunización oportuna.

¿QUÉ ES LA AMNESIA INMUNOLÓGICA?

La amnesia inmunológica ocurre cuando el virus del sarampión elimina células de memoria inmunitaria, responsables de reconocer y defender al organismo contra patógenos previamente enfrentados.

En términos simples, el cuerpo “olvida” infecciones pasadas, como gripe, neumonía u otras enfermedades comunes, lo que incrementa el riesgo de contagios posteriores, incluso años después de haber superado el sarampión.

Estudios científicos han demostrado que esta pérdida de memoria inmunológica puede durar entre meses y varios años, debilitando la capacidad del organismo para responder con rapidez ante amenazas conocidas.

POR QUÉ EL SARAMPIÓN ES MÁS PELIGROSO DE LO QUE PARECE

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, capaz de propagarse por el aire y permanecer activo en espacios cerrados durante horas.

Además de la amnesia inmunológica, puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas no vacunadas o con defensas bajas.

La enfermedad no solo afecta al individuo infectado, sino que impacta la salud pública, ya que facilita la reaparición de otras infecciones en comunidades donde la inmunidad colectiva se debilita.

EL CONTEXTO DE LOS CASOS RECIENTES EN MÉXICO

Autoridades sanitarias han confirmado nuevos casos de sarampión en México, lo que ha reavivado la preocupación por la reducción en las tasas de vacunación durante los últimos años.

Especialistas advierten que los brotes suelen estar relacionados con esquemas incompletos de vacunación, desinformación sobre las vacunas y retrasos en campañas de inmunización.

Ante este panorama, el llamado es claro: reforzar la vacunación contra el sarampión, completar los esquemas infantiles y mantener una vigilancia epidemiológica activa para evitar que la enfermedad recupere terreno.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL SARAMPIÓN Y EL SISTEMA INMUNE

· El sarampión puede debilitar el sistema inmune por años tras la infección

· Una persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no vacunadas

· La vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas

La amnesia inmunológica convierte al sarampión en una amenaza más compleja de lo que aparenta, al comprometer las defensas del cuerpo a largo plazo. En el contexto de los casos recientes en México, la prevención mediante la vacunación completa se mantiene como la herramienta más efectiva para proteger a la población.

Entender los riesgos reales del sarampión es clave para evitar retrocesos en salud pública y fortalecer la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles.