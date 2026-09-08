SAT: esta omisión en tu Buzón Tributario podría costarte hasta 11 mil 540 pesosSUMARIO
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El SAT mantiene el Buzón Tributario como un canal obligatorio de comunicación para determinados contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza el Buzón Tributario como un mecanismo oficial para comunicarse con los contribuyentes. A través de esta plataforma puede enviar notificaciones, requerimientos y resoluciones, mientras que los usuarios también pueden realizar determinados trámites y presentar información ante la autoridad.
La obligación alcanza principalmente a las personas físicas que realizan actividades económicas y a las personas morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.
Entre quienes deben prestar especial atención se encuentran las personas físicas con actividades empresariales, quienes trabajan por honorarios o servicios profesionales y quienes tributan bajo el régimen de arrendamiento.
¿DE CUÁNTO ES LA MULTA DEL SAT?
El Código Fiscal de la Federación establece que no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados constituye una infracción.
El artículo 86-D contempla una multa de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos para quienes incurran en estas conductas.
Por ello, tener una cuenta de correo electrónico o un número telefónico desactualizado también puede representar un problema, ya que estos datos son utilizados para enviar avisos cuando existe una comunicación pendiente dentro del buzón.
¿QUÉ PASA SI NO REVISAS UNA NOTIFICACIÓN?
El Buzón Tributario no funciona únicamente como un espacio informativo. El SAT puede utilizarlo para notificar actos administrativos y solicitar documentación o respuestas relacionadas con las obligaciones fiscales del contribuyente.
La autoridad también contempla mecanismos de notificación cuando el contribuyente no habilita el buzón estando obligado o registra medios de contacto erróneos o inexistentes. En estos casos, puede recurrirse a otros medios previstos por la legislación fiscal.
Por esta razón, no revisar periódicamente la plataforma puede provocar que una persona desconozca un requerimiento y deje pasar los plazos correspondientes para responder.
¿QUIÉNES PUEDEN NO HABILITARLO?
No todos los inscritos en el RFC se encuentran en las mismas condiciones. El SAT señala que las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o que se encuentren suspendidas pueden optar por no habilitar el Buzón Tributario.
También existen supuestos específicos establecidos en las disposiciones fiscales, por lo que es importante revisar la situación particular de cada contribuyente.
¿CÓMO ACTIVAR O REVISAR EL BUZÓN TRIBUTARIO?
Para habilitarlo, el contribuyente debe ingresar al portal del SAT con su contraseña o e.firma y registrar medios de contacto válidos. La autoridad solicita entre uno y cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular.
Mantener estos datos actualizados y revisar con frecuencia el Buzón Tributario permite conocer oportunamente cualquier comunicación del SAT y reducir el riesgo de incumplir un requerimiento por desconocimiento.