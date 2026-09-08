SAT: esta omisión en tu Buzón Tributario podría costarte hasta 11 mil 540 pesosSUMARIO

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) utiliza el Buzón Tributario como un mecanismo oficial para comunicarse con los contribuyentes. A través de esta plataforma puede enviar notificaciones, requerimientos y resoluciones, mientras que los usuarios también pueden realizar determinados trámites y presentar información ante la autoridad.

La obligación alcanza principalmente a las personas físicas que realizan actividades económicas y a las personas morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.

Entre quienes deben prestar especial atención se encuentran las personas físicas con actividades empresariales, quienes trabajan por honorarios o servicios profesionales y quienes tributan bajo el régimen de arrendamiento.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA DEL SAT?

El Código Fiscal de la Federación establece que no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o no mantenerlos actualizados constituye una infracción.

El artículo 86-D contempla una multa de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos para quienes incurran en estas conductas.

Por ello, tener una cuenta de correo electrónico o un número telefónico desactualizado también puede representar un problema, ya que estos datos son utilizados para enviar avisos cuando existe una comunicación pendiente dentro del buzón.