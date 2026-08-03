¿El SAT puede visitar tu domicilio? Estos son los casos en los que realiza inspecciones en agosto de 2026

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    ¿El SAT puede visitar tu domicilio? Estos son los casos en los que realiza inspecciones en agosto de 2026
    SAT informó cómo funcionan las visitas domiciliarias a contribuyentes y dio a conocer la disponibilidad de citas presenciales en sus módulos. FOTO: CHATGPT

Estos son los casos en los que puede realizar una inspección y los tiempos de espera para recibir atención.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza visitas domiciliarias como parte de sus facultades de comprobación para verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y aduaneras.

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De acuerdo con la autoridad fiscal, estas inspecciones se llevan a cabo cuando existen indicios de posibles irregularidades, como la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por operaciones inexistentes o sin respaldo, además de otros supuestos previstos por la ley.

Las visitas también pueden efectuarse para revisar devoluciones de impuestos, verificar que los asesores fiscales hayan reportado los esquemas correspondientes o comprobar la legal estancia e importación de mercancías de procedencia extranjera.

Así funcionan las visitas del SAT

Las diligencias se realizan, por regla general, en el domicilio fiscal registrado por el contribuyente o en el lugar que éste haya señalado ante la autoridad.

$!De acuerdo con la autoridad fiscal, estas inspecciones se llevan a cabo cuando existen indicios de posibles irregularidades.
De acuerdo con la autoridad fiscal, estas inspecciones se llevan a cabo cuando existen indicios de posibles irregularidades. FOTO: CUARTOSCURO

Si el contribuyente o su representante legal no se encuentra presente al momento de la visita, el personal del SAT dejará un citatorio para regresar al siguiente día hábil. En caso de una segunda ausencia, la diligencia podrá continuar con la persona que se encuentre en el domicilio.

El SAT precisó que estas visitas normalmente se realizan entre las 7:30 y las 18:00 horas en días hábiles. No obstante, pueden habilitarse horarios extraordinarios cuando la naturaleza de las actividades del contribuyente lo requiera o sea necesario asegurar bienes. En materia de comercio exterior, las revisiones pueden practicarse las 24 horas del día durante todo el año.

¿Cómo está la disponibilidad de citas en los módulos del SAT?

Para la semana del 3 al 7 de agosto de 2026, el SAT informó que la mayoría de sus oficinas cuenta con una alta disponibilidad para atención presencial.

El semáforo nacional muestra que el 74% de los módulos tiene disponibilidad alta, con tiempos de espera de entre uno y 10 días hábiles para obtener una cita.

Por su parte, el 20% de las oficinas registra una disponibilidad media, con esperas de 11 a 20 días hábiles, mientras que únicamente el 6% presenta alta demanda y tiempos superiores a 21 días.

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Recomendaciones antes de acudir al SAT

La autoridad recordó que las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes acudan con menores lactantes pueden recibir atención presencial sin necesidad de agendar una cita.

Asimismo, reiteró que la mayoría de los trámites puede realizarse de manera digital mediante el portal del SAT, SAT ID, la Oficina Virtual o la aplicación SAT Móvil. Solo algunos procedimientos, como la generación de la e.firma por primera vez, requieren acudir de forma presencial.

Finalmente, el organismo enfatizó que todos sus trámites son gratuitos e hizo un llamado a denunciar cualquier intento de venta de citas o cobro indebido por servicios relacionados con la atención fiscal.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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