SAT promete que devoluciones automáticas de saldo a favor se hará en 4.5 días hábiles, en estos casos

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/ 25 marzo 2026
    SAT promete que devoluciones automáticas de saldo a favor se hará en 4.5 días hábiles, en estos casos
    El SAT anunció que las devoluciones automáticas del saldo a favor podrían realizarse en apenas 4.5 días hábiles para quienes cumplan con ciertos requisitos en su declaración anual 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

El SAT promete devoluciones más rápidas del saldo a favor en 2026. Conoce quiénes podrán recibir su dinero en solo 5 días hábiles

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que, para el ejercicio fiscal 2026, buscará reducir de forma considerable los tiempos de devolución del saldo a favor en la declaración anual. La autoridad fiscal estima que, en casos específicos, el depósito podría realizarse en un promedio de 4.5 días hábiles.

Este ajuste representa un cambio relevante frente al marco legal actual, que permite al organismo realizar devoluciones en un plazo de hasta 40 días hábiles. La diferencia no es menor y apunta a una estrategia de modernización en la gestión tributaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revoca-sat-270-donatarias-por-incumplir-ley-de-isr-GG19682598

De acuerdo con el SAT, esta agilización será posible gracias al fortalecimiento de sus plataformas digitales, así como a la automatización en el cruce de datos fiscales, lo que permite validar información de manera más eficiente.

QUIÉNES PODRÁN RECIBIR SU DINERO MÁS RÁPIDO

El esquema de devolución acelerada estará dirigido principalmente a personas físicas que presenten su declaración anual sin errores, con información completa y consistente. En estos casos, el proceso podrá ejecutarse de forma automática sin necesidad de revisión adicional.

Entre los factores clave para acceder a este beneficio destacan contar con datos fiscales correctos, una cuenta bancaria válida y, en algunos casos, tener vigente la e.firma. Estos elementos permiten que el sistema del SAT valide la información sin contratiempos.

• Declaración sin inconsistencias

• Datos fiscales completos y correctos

• Cuenta bancaria activa y verificada

• e.firma vigente en ciertos casos

La autoridad ha reiterado que el objetivo es beneficiar a los contribuyentes cumplidos, facilitando procesos más rápidos y confiables.

CUÁNDO SE RETRASA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR

A pesar de este avance, especialistas advierten que no todos los contribuyentes podrán acceder a estos tiempos reducidos. Cualquier error o inconsistencia en la declaración puede activar revisiones adicionales que retrasen la devolución.

Cuando esto ocurre, el trámite puede pasar a un proceso manual, lo que podría extender los tiempos por semanas o incluso meses.

Este escenario suele presentarse cuando hay discrepancias entre ingresos reportados, deducciones o comprobantes fiscales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS DEVOLUCIONES DEL SAT

El avance en los tiempos de devolución responde a una tendencia global hacia la digitalización de los sistemas tributarios. En México, el SAT ha incrementado el uso de herramientas automatizadas para mejorar la experiencia del contribuyente.

• El plazo legal máximo sigue siendo de 40 días hábiles

• Las devoluciones automáticas son prioritarias en personas físicas

• El cruce de información fiscal ahora se realiza en segundos

https://vanguardia.com.mx/noticias/alerta-amnistia-golpe-a-ong-por-revocacion-del-sat-y-pide-reglas-claras-para-donativos-BJ19675765

Aunque la promesa de devoluciones en menos de cinco días marca un paso importante, el tiempo final continuará dependiendo de la validación de la información y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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