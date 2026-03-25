SAT promete que devoluciones automáticas de saldo a favor se hará en 4.5 días hábiles, en estos casos

Este ajuste representa un cambio relevante frente al marco legal actual, que permite al organismo realizar devoluciones en un plazo de hasta 40 días hábiles . La diferencia no es menor y apunta a una estrategia de modernización en la gestión tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) dio a conocer que, para el ejercicio fiscal 2026, buscará reducir de forma considerable los tiempos de devolución del saldo a favor en la declaración anual. La autoridad fiscal estima que, en casos específicos, el depósito podría realizarse en un promedio de 4.5 días hábiles .

De acuerdo con el SAT, esta agilización será posible gracias al fortalecimiento de sus plataformas digitales, así como a la automatización en el cruce de datos fiscales, lo que permite validar información de manera más eficiente.

QUIÉNES PODRÁN RECIBIR SU DINERO MÁS RÁPIDO

El esquema de devolución acelerada estará dirigido principalmente a personas físicas que presenten su declaración anual sin errores, con información completa y consistente. En estos casos, el proceso podrá ejecutarse de forma automática sin necesidad de revisión adicional.

Entre los factores clave para acceder a este beneficio destacan contar con datos fiscales correctos, una cuenta bancaria válida y, en algunos casos, tener vigente la e.firma. Estos elementos permiten que el sistema del SAT valide la información sin contratiempos.

• Declaración sin inconsistencias

• Datos fiscales completos y correctos

• Cuenta bancaria activa y verificada

• e.firma vigente en ciertos casos

La autoridad ha reiterado que el objetivo es beneficiar a los contribuyentes cumplidos, facilitando procesos más rápidos y confiables.

CUÁNDO SE RETRASA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR

A pesar de este avance, especialistas advierten que no todos los contribuyentes podrán acceder a estos tiempos reducidos. Cualquier error o inconsistencia en la declaración puede activar revisiones adicionales que retrasen la devolución.

Cuando esto ocurre, el trámite puede pasar a un proceso manual, lo que podría extender los tiempos por semanas o incluso meses.

Este escenario suele presentarse cuando hay discrepancias entre ingresos reportados, deducciones o comprobantes fiscales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS DEVOLUCIONES DEL SAT

El avance en los tiempos de devolución responde a una tendencia global hacia la digitalización de los sistemas tributarios. En México, el SAT ha incrementado el uso de herramientas automatizadas para mejorar la experiencia del contribuyente.

• El plazo legal máximo sigue siendo de 40 días hábiles

• Las devoluciones automáticas son prioritarias en personas físicas

• El cruce de información fiscal ahora se realiza en segundos