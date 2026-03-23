Alerta Amnistía ‘golpe’ a ONG por revocación del SAT y pide reglas claras para donativos

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/ 23 marzo 2026
    Alerta Amnistía ‘golpe’ a ONG por revocación del SAT y pide reglas claras para donativos
    Amnistía Internacional sostuvo que, en términos prácticos, la medida implica menos recursos para defensa de derechos humanos. ESPECIAL
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La pérdida del estatus de donatarias para más de 100 organizaciones abrió una disputa sobre el alcance de las medidas fiscales

CDMX.- Luego de que se publicó que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Amnistía Internacional (AI) afirmó que la revocación representa un impacto directo en la capacidad de operar y apoyar a la población.

Señalan que el SAT determinó esas revocaciones por no cumplir con los requisitos necesarios para obtener o mantener el estatus de donatarias autorizadas.

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En un pronunciamiento, Amnistía Internacional sostuvo que, en términos prácticos, la medida implica menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas. “El debate real no es ‘control vs libertad’. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?”, expresó.

AI añadió que, cuando las organizaciones se debilitan, “la corrupción y los abusos crecen”, y señaló que en América se observa una tendencia de normas que, bajo el argumento de transparencia, buscan controlar y debilitar a la sociedad civil.

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La organización también afirmó que las organizaciones civiles acompañan comunidades, documentan abusos y exigen justicia, por lo que limitar su trabajo afecta a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, cuestionó que a las organizaciones se les exija un estándar alto de control, mientras —según su postura— hay instituciones públicas que no transparentan el uso de recursos.

Amnistía Internacional sostuvo que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución, al documentar abusos, acompañar víctimas, vigilar procesos y promover mejores leyes, por lo que pidió reglas claras y justas.

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Organizaciones involucradas como Mexicanos Primero y México Evalúa informaron que se encontraban a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos.

Un día después, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) informó que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación; sin embargo, indicó que la autoridad fiscal determinó que quien emitió esa acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

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