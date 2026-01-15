SAT te puedes regresar dinero si facturas estos gastos en 2026

Durante 2026, las personas físicas que presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán acceder a una devolución de impuestos si cuentan con facturas válidas de diversos gastos personales autorizados por la ley. Estas deducciones permiten restar ciertos pagos de los ingresos acumulables, lo que puede generar un saldo a favor para el contribuyente.

Las deducciones personales incluyen gastos relacionados con salud, educación, vivienda, ahorro y donativos, siempre que se cumplan los requisitos fiscales establecidos y que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) estén correctamente emitidos.

¿QUÉ SON LAS DEDUCCIONES PERSONALES?

Las deducciones personales son gastos que la legislación fiscal permite restar de los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, con el objetivo de disminuir la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Al aplicar estas deducciones en la declaración anual, el SAT puede determinar que el contribuyente pagó impuestos en exceso y, en consecuencia, autorizar una devolución.

Entre los gastos más comunes que pueden deducirse se encuentran los relacionados con servicios médicos, educación y ahorro para el retiro, siempre que hayan sido pagados mediante medios electrónicos o cheque nominativo.