SAT te puedes regresar dinero si facturas estos gastos en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las deducciones personales permiten a las personas físicas acceder a una posible devolución de impuestos al presentar su declaración anual ante el SAT
Durante 2026, las personas físicas que presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán acceder a una devolución de impuestos si cuentan con facturas válidas de diversos gastos personales autorizados por la ley. Estas deducciones permiten restar ciertos pagos de los ingresos acumulables, lo que puede generar un saldo a favor para el contribuyente.
Las deducciones personales incluyen gastos relacionados con salud, educación, vivienda, ahorro y donativos, siempre que se cumplan los requisitos fiscales establecidos y que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) estén correctamente emitidos.
TE PUEDE INTERESAR: SSC alerta por fraude telefónico donde delincuentes se hacen pasar por el SAT
¿QUÉ SON LAS DEDUCCIONES PERSONALES?
Las deducciones personales son gastos que la legislación fiscal permite restar de los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, con el objetivo de disminuir la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Al aplicar estas deducciones en la declaración anual, el SAT puede determinar que el contribuyente pagó impuestos en exceso y, en consecuencia, autorizar una devolución.
Entre los gastos más comunes que pueden deducirse se encuentran los relacionados con servicios médicos, educación y ahorro para el retiro, siempre que hayan sido pagados mediante medios electrónicos o cheque nominativo.
GASTOS QUE PUEDEN DEDUCIRSE ANTE EL SAT EN 2026
Las personas físicas podrán considerar, entre otros, los siguientes conceptos como deducciones personales en su declaración anual:
- Gastos médicos y hospitalarios
- Primas por seguros de gastos médicos
- Colegiaturas
- Transporte escolar obligatorio
- Aportaciones complementarias para el retiro
- Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro
- Créditos hipotecarios
- Gastos funerarios
- Donativos
Cada uno de estos rubros debe cumplir con condiciones específicas para ser considerado deducible, como el tipo de servicio, la persona beneficiaria y la forma de pago.
¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR DEDUCCIONES PERSONALES?
Pueden aplicar deducciones personales las personas físicas que perciban ingresos por alguno de los siguientes conceptos:
- Sueldos y salarios
- Actividades empresariales y profesionales
- Plataformas tecnológicas, siempre que presenten declaración anual
- Arrendamiento
- Intereses
- Dividendos
- Otros ingresos
- Premios
- Enajenación de bienes
- Adquisición de bienes
En contraste, no pueden aplicar deducciones personales quienes perciben ingresos exclusivamente bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Tampoco quienes realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas durante el ejercicio 2025, salvo que presenten declaración anual correspondiente a ese periodo.
LÍMITE MÁXIMO DE DEDUCCIONES PERSONALES
El monto total de las deducciones personales tiene un tope anual. Para el ejercicio fiscal 2025, el límite es el menor entre:
- Cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, equivalentes a 206,367.60 pesos
- El 15 por ciento del total de los ingresos anuales del contribuyente, incluidos los ingresos exentos
Este límite aplica al conjunto de deducciones personales y no a cada gasto de manera individual.
GASTOS CON REGLAS Y MONTOS ESPECÍFICOS
Algunos conceptos deducibles cuentan con reglas particulares y límites propios, los cuales deben revisarse de forma individual antes de incluirlos en la declaración anual. Entre ellos se encuentran:
- Gastos médicos por incapacidad y discapacidad
- Donativos
- Aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro
- Depósitos en cuentas especiales para el ahorro
- Colegiaturas
Estos rubros pueden tener topes adicionales o condiciones específicas que determinan el monto deducible.
REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS FACTURAS
Para que un gasto sea considerado deducible, es indispensable que los comprobantes fiscales cumplan con los requisitos establecidos por el SAT. Antes de presentar la declaración anual, se recomienda verificar que:
- El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) esté correctamente escrito
- El tipo de producto o servicio señalado en el CFDI sea el correcto y cuente con el “Uso de CFDI” correspondiente
- El pago se haya realizado mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o cheque nominativo
- El pago se haya efectuado desde una cuenta bancaria a nombre del contribuyente
Los pagos en efectivo no son deducibles, aun cuando exista factura.
El SAT recuerda que todas las deducciones personales están sujetas a revisión. La autoridad puede solicitar información adicional o comprobar que los gastos cumplan con los requisitos legales antes de autorizar una devolución de impuestos.
Por ello, es importante conservar facturas, estados de cuenta y documentación de respaldo, así como revisar cuidadosamente la información precargada en la declaración anual antes de enviarla.