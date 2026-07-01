Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
    Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles, dos circulaciones ciclónicas, una en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México, y otra en los niveles medios sobre el centro del país, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al flujo de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte, centro y este), Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Jalisco (sur y sureste), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Guanajuato (este), Querétaro (suroeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (noroeste); puntuales fuertes en Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México y Guerrero (norte, centro y este); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

https://vanguardia.com.mx/informacion/frentes-frios-en-mexico-cuantos-le-quedan-a-la-temporada-invernal-segun-el-smn-de-conagua-GC18923995

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, así como en el noreste, occidente y noroeste del territorio mexicano. Finalmente, una nueva onda tropical 14 se aproximará a las costas de Quintana Roo.

Para el jueves, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmosfera, canales de baja presión, una línea seca en la frontera norte de México, inestabilidad atmosférica, la onda tropical 14 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 19 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte, centro y este), Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Jalisco (sur y sureste), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Guanajuato (este), Querétaro (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noroeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, centro y este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila (sur), Nuevo León (este), Durango (noreste y oeste), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Tabasco; y de componente sur (surada) en Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; y de componente sur (surada) en Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LAS LLUVIAS

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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